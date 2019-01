Rhythmik mit allen Sinnen

Die Kinder schütteln sie sich. Erst der Arm, dann der Kopf, dann die Zehen – „alle Körperteile werden wachgeschüttelt“, sagt Vera Lammers und macht munter mit. Aufwärmen gehört zu ihrem Rhythmikkurs genauso dazu wie das Begrüßungslied zu Beginn. Und die Kinder lassen sich mit Freude darauf ein.

Rhythmik? Klingt wie Rhythmus. Ist aber viel mehr, wie die vom Bildungswerk Rhythmik (BWR) ausgebildeten Rhythmikpädagoginnen Vera Lammers und Christiane Brüggemann erzählen. Die pädagogische wie auch künstlerische Disziplin beschäftigt sich nicht nur mit der Musik, sondern ebenso mit der Bewegung und der Sprache. Bei der Rhythmik greift alles ineinander. Dieses Sensibilisieren der Sinne steht auch im Mittelpunkt der Kurse, die die zwei Frauen seit Ende vergangenen Jahres für Kinder in der Landesmusikakademie (LMA) anbieten.

Christiane Brüggemann ist gelernte Erzieherin und hatte vor ihrer Elternzeit die Leitung des Kindergartens St. Ludgerus inne. Vera Lammers ist passionierte Musikerin und arbeitet unter anderem für das Bildungswerk Rhythmik auch in der Lehrgangsplanung und Organisation.

Schon 2016 haben die Nienborgerinnen gemeinsam die Zusatzausbildung zur Rhythmikpädagogin BWR gemacht. Zwischenzeitlich haben sie beide Rhythmikstunden über die Musikschule Jam in Ahaus angeboten, doch zuletzt war für beide das Konzept ein wenig in den Hintergrund geraten. Nun versuchen sie mit neuen Kursen, die Disziplin auch in Nienborg stärker zu etablieren.

„Die Rhythmik beinhaltet ja so viele Sachen“, sagt Vera Lammers. „Raum, Zeit, Kraft, Form“, ergänzt Christiane Brüggemann. Die Kinder lernen in den Kursen, sich auch mal zurückzunehmen, zu warten, Spannungen auszuhalten, miteinander in der Gruppe zu agieren. „Ich merke, wie sich die Kinder entwickeln“, sagt Vera Lammers. Sie hören auf die Musik, lassen sich darauf ein, bewegen sich zu den Liedern und Klängen. Immer wieder nutzen die Pädagoginnen in ihren Kursen die von der LMA bereitgestellten Instrumente: eine Triangel etwa, eine Handtrommel, ein Glockenspiel – je nachdem, was zu der vorbereiteten Stunde passt.

In der Rhythmik geht es nicht ums Lernen von Instrumenten. „Aber man wird sensibler dafür, wie auch für andere Bewegungsabläufe“, sagt Vera Lammers. Im vergangenen Kurs ging es um den Gegensatz zwischen federleicht und tonnenschwer, in einer anderen Stunde haben die Kinder sich intensiv mit den Adjektiven langsam und schnell befasst. Sie schlichen wie ein Kater, gingen wie eine Hexe, trippelten wie eine Maus. „Die Kinder hören zum Beispiel ein Gedicht und bewegen sich dazu“, sagt Christiane Brüggemann. Und während schnelles Laufen oft nicht das Problem ist, ist das langsame Gehen meist umso schwieriger für die Kinder.

Doch nicht nur bei der Arbeit mit Kindern kommt dieser besondere methodische Ansatz zum Tragen. Auch in der Erwachsenenbildung oder der Seniorenarbeit wird die Rhythmik zunehmend eingesetzt, wie Vera Lammers erzählt. Doch zunächst versucht sie, diese Disziplin noch auf eine weitere Gruppe von Kindern auszuweiten: die Grundschüler. Wenn sich genug Interessierte zwischen sechs und acht Jahren bei ihr melden, könnte auch für sie bald ein Rhythmikkurs in Nienborg starten.

► Ab dem 13. Februar (Mittwoch) starten in der LMA neue Rhythmik-Kurse für Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Diese finden an acht Terminen jeden Mittwoch bis zum 3. April statt. Anmeldungen ab sofort online.