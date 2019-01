Die Preise für Bauland sind in der Gemeinde Heek in den vergangenen Jahren enorm gestiegen: von 2008 bis 2017 um über 46 Prozent. So lag der mittlere Preis 2017 für baureifes Land bei 95 Euro pro Quadratmeter. Das geht es aus dem jetzt veröffentlichen Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank hervor. Dennoch ist Bauland in Heek vergleichsweise günstig und liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie Schöppingen, Metelen und Legden (bis 100 Euro pro Quadratmeter).

Teurer wird es dagegen schon in den Nachbarkommunen Ahaus, Gronau und Ochtrup, wo Bauland bis zu 150 Euro pro Quadratmeter kostet. Die NRW-Bank geht davon aus, dass ein Heeker Haushalt rund vier Jahreseinkommen ausgeben müsste, um ein Eigenheim zu kaufen.

Dabei liegt der mittlere Kaufpreis für Eigenheime – der Median aller im Internet angebotener Objekte – bei 195 000 Euro. Gegenüber dem Jahr 2015 ist dieser damit um 2,6 Prozent gesunken. Am meisten müssen Bauwillige in Münster berappen mit mehr als 300 Euro pro Quadratmeter.

Bei den Mieten zeigt die Entwicklung ebenfalls in eine klare Richtung. Hier liegt die mittlere Nettokaltmiete für Bestandswohnungen bei 5,5 Euro pro Quadratmeter, das ist gegenüber 2017 ein Anstieg um knapp 23 Prozent. Verglichen mit der Miete im Jahr 2015 dagegen ist der Quadratmeterpreis um 1,4 Prozent gesunken.

Die meisten Wohnungen befinden sich in Ein- und Zweifamilienhäusern (85 Prozent), nur jede zehnte Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Der Anteil an Sozialwohnungen lag 2017 bei 14,6 Prozent. Das ist verglichen mit Gemeinden ähnlicher Größenordnungen viel, wie die Zahlen der NRW-Bank zeigen: Im Schnitt liegt der Anteil hier nur bei 10,1 Prozent.