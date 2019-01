Mit ein paar Pfennigen fing es an

Nienborg -

Mit 48 Pfennig hat alles angefangen. So viel nahm Zimmerer und Schreiner Hermann Depenbrock bei seinem ersten Auftrag ein. Das war vor 125 Jahren – am 17. Januar 1884. Am Donnerstag feierte das Unternehmen Depenbrock GmbH & Co. KG offiziell sein 125-jähriges Bestehen.