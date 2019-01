„Haben sie alle ein Handy? Und haben sie auch alle dafür eine Hülle? Und jetzt die Frage: Wer trägt alles ein Helm beim Radfahren?“ Bei der letzten Frage von Polizeihauptkommissar Josef Rickers an die Landfrauen aus Heek und Nienborg gingen nur wenige Hände in die Höhe. Leider, wie Rickers hervorhob.

Er war Gast bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Hovestadt, zu der jetzt rund 100 Mitglieder zusammen kamen. Dabei sprach er über die Sicherheit mit Rad und Pedelec. Rickers erläuterte, wie wichtig der Helm als Schutz sei. Zudem stellte er eine Alternative zu dem oft ungeliebten Helm vor: den Hövding. Das ist ein Airbag für Radfahrer, der wie ein Halstuch getragen wird. Eine Landfrau brachte ihren eigenen mit und erklärte die Schutzfunktion.

Radfahrer selbst könnten zudem viel überblicken, so Ricking, und somit Gefahr aus jeder Richtung wahrnehmen. Dabei spiele der Schulterblick eine wichtige Rolle. Ebenso sprach er mit den Landfrauen über einige Gefahrenschwerpunkte in der Gemeinde. Wer weitere Fragen zum Thema Verkehrssicherheit habe, könne sich zudem stets an die Polizei – Abteilung Verkehrssicherheit – wenden oder das Angebot für Pedelecfahrer der Gemeinde nutzen, die in zusammen mit der Polizei weitere Veranstaltungen anbietet.

Anschließend berichtete der Kreisvorstand über das kommende Programm. Schwerpunktthema soll dabei die Hauswirtschaft sein.