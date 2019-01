Partneragentin wegen Betrugs verurteilt

Der Richter des Ahauser Amtsgerichtes glaubte am Ende dem Rentner aus Heek: Er verurteilte die Mitarbeiterin einer Partnervermittlung wegen Betrugs. Sie habe es darauf angelegt, den Heeker um sein Geld zu bringen, davon sei er überzeugt.

Der Staatsanwalt hatte zuvor auf Freispruch plädiert: Er hatte Zweifel und sah den Betrugsvorwurf mit „nicht hinreichender Sicherheit“ belegt, auch der Anwalt der Angeklagten berief sich auf „Im Zweifel für den Angeklagten“.

Die Anklage warf der 50-Jährigen aus Essen vor, im September 2017 einen damals 74-Jährigen Heeker bei einem Besuch eine Bekanntschaft mit einer 69-Jährigen aus der Umgebung versprochen zu haben. Sie habe von monatlichen Raten von 100 Euro für die Bemühungen der Vermittlung gesprochen, verschwiegen habe sie aber das Gesamthonorar von 8500 Euro.

Die Angeklagte widersprach, die Höhe der Kosten würden immer genannt. Außerdem stehe die Summe ja „dick und fett“ in dem Vertrag, den der Rentner unterschrieben hatte, sagte sie. Das beurteilte der Richter anders: „Das ist äußerst schlecht zu lesen“, sagte er mit Blick aufs Original.

Als Zeuge schilderte dann der heute 75-Jährige sein Treffen mit der Angeklagten. Er habe sie so verstanden, dass er für ein Jahr „Mitglied in dem Verein“ werde und monatlich 100-Euro-Raten zahlen solle. Eine Summe von 1500 Euro habe sie genannt. Seinem Sohn solle er nichts vom Gespräch sagen: „Sagen Sie, die Versicherung war da.“ Auf die Summe von 8500 Euro angesprochen, reagierte der Heeker bestimmt: „Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich das nicht unterschrieben, auf gar keinen Fall.“ Stutzig habe ihn auch gemacht, dass die Dame keine Durchschrift vom Vertrag dagelassen haben.

Bezahlt hat der Heeker am Ende gar nichts, denn er widerrief den Vertrag mithilfe einer Anwältin. Dafür sorgte sein Sohn, dem der Rentner noch am selben Tag vom Verlauf des Besuchs der Partnervermittlungs-Mitarbeiterin erzählte. „Ich persönlich hatte den Eindruck, dass sie ihn gedrängt hat zu unterschreiben“, sagte der als Zeuge geladene Sohn des Heekers vor Gericht. Auch die fehlende Durchschrift habe ihn misstrauisch gemacht. Am nächsten Tag klingelte eine Kollegin der Angeklagten bei dem Rentner, sie hatte die Durchschrift dabei. Das sei üblich, sagte die Angeklagte dazu, weil „im Büro“ noch die Geschäftsnummer eingetragen werden müsse.

Der Sohn des Rentners, Polizeibeamter von Beruf, habe sich der Frau gegenüber als solcher zu erkennen gegeben und habe sie als Beschuldigte belehrt, sagte der Heeker. Er selbst stellte die Strafanzeige auf Basis der Schilderungen seines Vaters. Darauf fußte die Anklage. Der Rechtsanwalt der Angeklagten bemängelte, dass der 75-Jährige nicht noch einmal von einer neutralen Person seitens der Polizei vernommen worden sei und sah „erhebliche Lücken in der Faktenlage.“

Der Richter sah das anders. Nach seiner Überzeugung habe der Heeker nicht erkannt, dass der Vertrag nicht den mündlichen Äußerungen entspreche. „Die Differenz sollte er wohl auch nicht erkennen“, sagte der Richter. Zu den „Indizien für die Unwahrheit“ zählte für ihn auch, dass keine Durchschrift dagelassen worden war.

Er verurteilte die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 1600 Euro.