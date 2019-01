Burg zieht Liebesglück an

Trauen ist für die ehrenamtliche Standesbeamtin Nadine Jasper wie Tapetenkleben: „Man sieht sofort, wie es angekommen ist.“ Wenn das Brautpaar und die Gäste lachen oder schmunzeln, manchmal auch weinen, weil sie das Glück noch nicht recht fassen können – dann ist auch Nadine Jasper direkt in Festlaune. „Es ist der segensreichste und schönste Job, den man machen kann“, sagt die Nienborgerin. Seit über zwei Jahren ist sie für die Gemeinde Heek als ehrenamtliche Standesbeamtin aktiv.

Und das an zahlreichen Wochenenden im Jahr. 14 Trauungen darf sie pro Jahr übernehmen, diese Grenze hat sie in den vergangenen zwei Jahren ohne Probleme erreicht. Denn den Service, den die Gemeinde Heek seit Oktober 2016 Heiratswilligen anbietet, haben nur wenige Kommunen: Paare können dort auch am Freitagnachmittag sowie am Samstag bis 16 Uhr ihre Ringe tauschen. Und das in schönem Ambiente: in der Keppelborg oder dem Hohen Haus auf der Burg etwa sowie in Flüecks Mühle in Heek. Das gefällt auch so einigen Paaren aus den Nachbarkommunen. „Durch die schönen Gebäude und dadurch, dass wir den Samstagnachmittag anbieten, ist die Zahl der Trauungen in den vergangenen Jahren gestiegen“, bestätigt Angelika Kock von der Gemeindeverwaltung. Haben sich 2018 in Heek 68 Paare das Ja-Wort gegeben, waren es etwa 2015 noch 50.

Bei rund 30 Paaren in den vergangenen zwei Jahren stellte Nadine Jasper die entscheidende Frage. Stets mit gutem Ausgang: Ein „Nein“ kam ihr noch nie zu Ohren. Trotzdem ist die 42-Jährige vor jeder Trauung wieder nervös – vor allem dann, wenn es Bekannte sind wie unlängst die Nachbarn. „Da konnte ich schon zwei Nächte vorher nicht mehr schlafen.“ Danach dagegen war die Stimmung umso besser.

Nadine Jasper vor dem Hohen Haus. Foto: Mareike Meiring

„Alle haben ja total hohe Erwartungen an den Tag“, sagt Jasper. Denen will sie auch gerecht werden. Jede Rede schreibt sie sich vorher Wort für Wort aufs Papier, „nur für den Notfall“, erzählt sie, wenn etwa mal ihre Stimme stockt oder ihr plötzlich der nächste Teil nicht mehr einfällt. „Was durch die Hand geht, geht auch durch den Kopf“, ist die Weisheit der früheren Kommunikationstrainerin, die sie von ihrem damaligen Deutschlehrer gelernt hat.

Mittlerweile hat es sich auch bei ihrer Arbeitsstelle bei Shopware in Schöppingen rumgesprochen, dass Nadine Jasper ein gewisses Händchen für Hochzeiten hat. Angefangen war alles mit einer Kollegin, die ihrem Mann in trauter Zweisamkeit vor dem Standesbeamten das Ja-Wort gab – und dies nun noch einmal symbolisch bei einer Gartenparty vor Familien und Freunden tun wollte. Also war auch Nadine Jasper vor Ort – als freie Traurednerin, ohne dass die anderen Gäste etwas von dem Vorhaben des heimlichen Ehepaares wussten.

„Aber alles ist super gelaufen“, erzählt die Nienborgerin – so super, dass danach gleich noch zwei weitere freie Trauungen folgten. Auch für eine Silberhochzeit hat die 42-Jährige mittlerweile schon eine Anfrage.

Manchmal kann sie das Geschehen selbst kaum fassen, sagt sie in Erinnerung an eine Trauung in Nienborg. Da hatte es den ganzen Tag geschüttet und gedonnert – doch als sie die entscheidende Frage stellte, schoss plötzlich ein heller Lichtstrahl durchs Fenster. „Das hatte fast schon etwas Episches“, sagt Nadine Jasper. Und schon ist die vorherige Anspannung wie weggeblasen.