Der Turm der St.-Peter-und-Paul-Kirche soll noch in diesem Jahr restauriert werden. Das teilte Pfarrer Josef Leyer jetzt beim Neujahrsempfang der Kirchengemeinde Heilig Kreuz mit.

Dabei brachte er Pläne mit und zeigte Anhang von Drohnenfotos, wo die Schwachstellen sind und welche Turmbereiche bearbeitet werden sollen.

Bei dem Empfang warf Leyer nicht nur einen Blick in die Zukunft, sondern auch einen aufs vergangene Jahr. So brachte er den nach der Restaurierung in der Dinkel wiedergefundenen Arm des Christus-Korpus der Missionsstation mit sowie einen Balken vom renovierten Glockenstuhl aus der St.-Ludgerus-Kirche.

Uwe Bröker, Vorsitzender des Pfarreirates, dankte allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz, der „in der heutigen Zeit als besonders wertvoll angesehen werden muss und daher für die Kirchengemeinde fast unverzichtbar ist“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Auch den hauptberuflichen Mitarbeitern, die neben ihrem bezahlten Job vieles noch über die eigentliche Stellenbeschreibung hinaus ehrenamtlich leisteten und damit zum Erfolg der Sache beitrügen, dankte Bröker.

Besonders geehrt wurden drei Mitarbeiterinnen für ihre Arbeit in den Kindergärten: Anneliese Kramer (25 Jahre), Elisabeth Wierling (25 Jahre) und Gabriele Lehmann (30 Jahre). Kinder, die sie in ihren ersten Jahren betreut haben, begegnen ihnen nun teilweise schon selbst als Mütter.

Außerdem wurde Angelika Homölle aus Ahle nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit für die Organisation „Dienst am Nächsten“ verabschiedet. Ein Dankeschön galt auch Theo Nacke und Heinz Telgmann, die ihre Ämter im Kirchenvorstand niedergelegt haben. Ihren Platz haben Thomas Schabbing und Melanie Wolbeck eingenommen. Thomas Löhring aus Nienborg übernimmt zudem das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden im Kirchenvorstand.