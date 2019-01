Neuer Rekord bei den Investitionen geplant

Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff hat am Mittwochabend im Gemeinderat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 eingebracht. Hier die wichtigsten Zahlen, die zeigen, wofür die Kommune in diesem Jahr wie viel Geld ausgeben möchte und welche Einnahmen sie erwartet:

Wie viel Geld nimmt die Gemeinde im kommenden Jahr laut Haushaltsentwurf ein? Deutlich mehr als in den vergangenen Jahren: Rund 16,7 Millionen Euro hat Kämmerer Heinz-Gerd Lenfers für 2019 in den kommunalen Haushalt an Erträgen eingeplant, das sind 1,6 Millionen mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil daran hat mit fünf Millionen Euro die Gewerbesteuer, „unsere wichtigste Steuer“, wie Franz-Josef Weilinghoff im Rat am Mittwochabend sagte. Die „deutlichen Ausfälle“, die es bei dieser Steuer 2017 gegeben hatte, seien damit wohl eher „Einmaleffekte gewesen“, schätzt Weilinghoff. Etwa 3,7 Millionen Euro bringt der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer ein, weitere 730 000 Euro jener an der Umsatzsteuer. Durch die Grundsteuern erhält die Kommune rund 1,4 Millionen Euro.

Außerdem wird Heek auch 2019 Empfänger von Schlüsselzuweisungen sei n. Das war seit 2012 erstmals wieder 2018 der Fall. Hier geht die Kommune von 653 000 Euro aus. „Aufgrund der guten Finanzen und Steuerkraft gehen wir hier aber für die kommenden Jahren von einem weiteren Rückgang aus“, so Weilinghoff.

Wie viel Geld gibt sie aus? Ebenfalls deutlich mehr als im Vorjahr. Hier steigt die prognostizierte Zahl um fast 1,5 Millionen Euro auf 17,1 Millionen Euro an Aufwendungen. Allein 2,6 Millionen Euro davon sind für die Kreisumlage bestimmt, 2,5 Millionen Euro für die Jugendamtsumlage. Das Personal kostet der Kommune rund 2,5 Millionen Euro. Gestiegen sind auch die Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen auf 1,32 Millionen Euro. „Je mehr wir anschaffen, desto mehr müssen wir uns auch darum kümmern“, kommentierte das Weilinghoff.

Was macht das unterm Strich? Ein Defizit von 416 860 Euro. Dieses will die Gemeinde allerdings mit einem Griff in die Ausgleichsrücklage kompensieren, die dann von etwa 3,2 auf 2,8 Millionen Euro schrumpft. „Bauchschmerzen“ mache das dem Bürgermeister nicht, wie er am Mittwochabend sagte: „Die Rücklage ist sehr gut gefüllt und die Prognose ist wesentlich besser als für 2017. Und auch der Jahresabschluss für 2018 wird wohl besser ausfallen als noch in den Plänen“, sagte Weilinghoff.

So sieht die Entwicklung der Defizite und Überschüsse für Heek aus. Foto: Ann-Kathrin Schriever

Was plant die Gemeinde 2019 für Investitionen? Diese werden mit angesetzten 9,8 Millionen Euro so hoch sein wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr waren es 7,2 Millionen Euro, das Jahr davor 6,6 Millionen Euro. „Der Großteil fließt in den Grundflächenerwerb“, sagte Weilinghoff, nämlich etwa 2,8 Millionen Euro. Für Tiefbauarbeiten auf der ehemaligen Hülsta-Fläche plant die Kommune mit einer Investition in Höhe von einer Million Euro. Die Umgestaltung des Festplatzes in der Niestadt kostet etwa 344 000 Euro.

Teuer wird zudem der Bau einer Ampelanlage auf der B 70, diese Planung soll noch in diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden. „Das wird zu massiven Einschränkungen führen. Denn der Verkehr muss bei einer laufenden Baustelle trotzdem fließen“, so Weilinghoff. Hierfür sind an Investitionen 1,37 Millionen Euro eingestellt.

Und dann gibt es noch rund eine Million Euro, die in die Sicherheit der Gemeinde fließen soll. Allein der Posten für die Feuerwehr ist mit 585 000 Euro angesetzt. Darunter fällt etwa der Kauf eines Tanklöschfahrzeugs für den Löschzug Nienborg (160 000 Euro) und der eines HLF 20 (305 500 Euro) für Heek.

Woher nimmt Heek das Geld für diese Rekordinvestitionen? Die Kommune plant mit neuen Krediten in Höhe von rund drei Millionen Euro. Hinzu kommen knapp 250 000 Euro aus dem Programm Gute Schule 2020. Außerdem erhält sie in verschiedenen Bereichen Zuschüsse: etwa vom Land für die geplante Ampel auf der B 70 rund 1,2 Millionen Euro sowie für die Gestaltung des Festplatzes in der Niestadt 132 000 Euro. Bleibt es bei diesen Krediten, würden sich die Schulden der Kommune aus Krediten für Investitionen von etwa 7,1 Millionen Euro zum Jahresende auf 9,7 Millionen Euro erhöhen.

Wie geht es weiter? Das Zahlenwerk nehmen die Ratsmitglieder zur Beratung mit in die Fraktionen, darüber abgestimmt wird in der Ratssitzung im März. Dann findet auch eine öffentliche Aussprache hierzu statt.