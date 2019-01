Der Gemeinderat hat sich am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung für einen Investor für den neuen Kindergarten in Heek entschieden. Wer von den drei potenziellen Bewerbungen den Zuschlag bekommen hat, wollte Bauamtsleiter Herbert Gausling am Donnerstag aber noch nicht sagen. „Das wird aber in Kürze herauskommen“, sagte er. Die Pläne sollen in der nächsten Bauausschusssitzung am 20. Februar (Mittwoch) vorgelegt und diskutiert werden.

Die Kita soll auf einem knapp 2500 Quadratmeter großen Grundstück auf dem ehemaligen Hülsta-Gelände entstehen, gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus. Träger wird die DRK Sozialer Service und Bildung gGmbH.