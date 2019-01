Keinen aktuellen Sachstand konnte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mit Blick auf die Diskussion ums zweite Spielfeld von SC Rot-Weiß Nienborg verkünden. „Das Gespräch mit der ausführenden Firma ist verschoben worden“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff.

Vorausgegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion, der auch schon im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss behandelt wurde. Im Mittelpunkt steht unter anderem ein neu erstelltes Gutachten, das belegt, dass die Versickerung auf dem Spielfeld tatsächlich nicht nach den DIN-Vorschriften funktioniert. Dieses Gutachten hatte die Gemeindeverwaltung Mitte Dezember auch der bauausführenden Firma ausgehändigt. Die SPD wollte unter anderem wissen, wie es nun weitergeht. Doch das ist noch immer unklar.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Brunsch wandte sich am Mittwoch erneut mit einigen Fragen an die Verwaltung, die zu klären seien. Insbesondere ging es dabei um den Zusammenhang zwischen einem Gutachten, das Basis für die Ausschreibung im Frühjahr 2014 war, und der daraufhin erfolgten Umsetzung der Firma. „Was wurde – wie in der Ausschreibung vorgesehen – umgesetzt, wo gab es Abweichungen?“, fragte Brunsch. Für Abweichungen nannte er dabei ein Beispiel. So habe in der Ausschreibung gestanden, dass die Drainage mithilfe eines Baggers verlegt werden sollte, der hierfür die Gräben zöge. Der Boden, der dabei ausgehoben würde, sollte jedoch entsorgt werden. Bei der Umsetzung sei jedoch eine Fräse eingesetzt worden und der Boden sei teilweise wieder verarbeitet worden. Nun ist laut Brunsch zu klären: „Wo wurde etwas nicht so ausgeführt wie in der Ausschreibung vorgesehen? Und wo geschah dies in Absprache, wo hat die Firma eigenmächtig gehandelt?“

Auch die CDU-Fraktion signalisierte, dass diese Fragen geklärt werden müssten. Bürgermeister Weilinghoff versicherte, dass derartige Fragen „Kernthemen des Gesprächs“ sein werden.