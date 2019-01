Um das Engagement von Ehrenamtlichen wertzuschätzen, will die Gemeinde Heek die Ehrenamtskarte NRW einführen. Der Gemeinderat hatte das in seiner Sitzung am 10. Oktober einstimmig beschlossen.

Bei der landesweit gültigen Ehrenamtskarte haben Inhaber die Möglichkeit, Vergünstigungen von öffentlichen und privaten Anbietern nicht nur aus der Gemeinde Heek, sondern über die Ortsgrenzen hinaus in Nordrhein-Westfalen in Anspruch zu nehmen. Diese Vergünstigungen können unterschiedlich aussehen. So kann es Nachlasse auf bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Aktionen geben. Wer hierbei Partner werden will, kann sich mit der Gemeindeverwaltung Heek in Verbindung setzen, Ansprechpartnerin ist Ines Lowack, ✆ 02568 930022. Weitere Informationen gibt es im Internet.