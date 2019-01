Sanierungspläne liegen beim Bistum

Dass der Kirchturm der St.-Peter-und-Paul-Kirche saniert werden muss, steht für Pastor Josef Leyer außer Frage. „Es sind substanzerhaltende Maßnahmen nötig“, sagt der Pfarrer der Kirchengemeinde Heilig Kreuz. „Das ist etwas anderes als nur Schönheitsreparaturen.“ Deshalb hofft der Pastor inständig, dass das Bistum Münster die Sanierungspläne genehmigt, wenn der Bewilligungsausschuss am 11. März tagt. Wann es dann zur Umsetzung kommt, steht allerdings noch auf einem ganz anderen Blatt.

Von den ersten Überlegungen bis zu den nun vorliegenden detaillierten Plänen sind bereits rund eineinhalb Jahre vergangen. Schon ein Blick von Außen auf die Fassade des Gotteshauses auf der Burg in Nienborg zeigt, dass an dem Turm etwas gemacht werden muss. An manchen Stellen staut sich die Feuchtigkeit und greift die Fassade an, einzelne Steine im Mauerwerk sind kaputt, das Schieferdach löst sich an manchen Stellen auf.

Was genau an welcher Stelle gemacht werden muss, zeigen detaillierte Aufnahmen des beauftragten Architekturbüros Uppenhorst aus Münster. Die Architekten hatten eine Drohne eingesetzt, die den Kirchturm von allen Seiten fotografiert hat. Herausgekommen sind rund 250 Aufnahmen, die jeden Stein und jede Fuge sichtbar machen. Darauf aufbauend ist ein detaillierter Plan mit Maßnahmenbeschreibung entstanden, jeweils separat für alle vier Kirchturm-Ansichten. Diesen Plan hatte Pfarrer Josef Leyer beim Neujahrsempfang der Kirchengemeinde präsentiert, nun prüft das Bistum, ob es die Planungen in der Form genehmigt.

„Das Büro Uppenhorst hat auch die Sanierung der Überwasserkirche in Münster geplant“, sagt Pastor Leyer. „Wer das kann, kann auch Nienborg.“ Denn für die Restaurierung ist einiges an Fachwissen erforderlich. Fugen im Gesims- und Sockelbereich müssen saniert werden, kaputte Steine müssen ausgetauscht werden, das desolate Gesimsstück aus Naturstein muss ausgebaut und durch ein neues ersetzt werden. Ebenso soll es neue Dachanschlüsse geben, Platten und Fensterbänke sollen abgeklopft und eventuell aufgenommen und neu verlegt werden. Auch eine neue Dacheindeckung in Naturschiefer steht in der Maßnahmenbeschreibung. Zudem muss geschaut werden, ob die Turmbekrönung noch fest ist.

Laut vorgelegter Schätzung würde die Sanierung in der nun angedachten Weise rund 700 000 Euro kosten. Dabei ist es üblich, dass das Geld aus verschiedenen Töpfen kommt: einen Anteil übernimmt das Bistum, einen Anteil die Pfarrei, einiges wird zudem über Spenden finanziert. Beim Pfarrfest in Nienborg zum Beispiel kamen für diesen Zweck schon über 22 000 Euro zusammen,

Gibt das Bistum am 11. März sein Okay, steht die Ausschreibung an. Dann hängt der Start davon ab, wie schnell die Kirchengemeinde fachlich versierte Handwerker findet, die nicht bereits volle Auftragsbücher haben.

„Ob es mit der Umsetzung in diesem Jahr noch etwas wird, kann ich nicht sagen“, sagt Pastor Leyer. Doch so oder so: Auch während der Restaurierung soll die Kirche für die Gemeindemitglieder stets geöffnet bleiben.