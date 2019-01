Digitale Messgeräte für Physikstunden

Die Digitalisierung an der Kreuzschule in Heek schreitet voran. Nachdem ein Koffer mit 32 Schüler-I-Pads angeschafft und die Lehrer mit Dienst-I-Pads für die digitale Präsentation in den Klassenräumen ausgestattet wurden, werden nach und nach passende Lehrmaterialien im Unterricht eingesetzt.

Kürzlich wurden 40 digitale Messgeräte für den Physikunterricht angeschafft, die sich über Bluetooth mit den mobilen I-Pad-Computern verbinden lassen. Mit ihnen lassen sich die physikalischen Größen Spannung, Stromstärke, Kraft und Temperatur messen und die Ergebnisse werden direkt an eine digitale Anwendung (App) übermittelt.

Dort werden diese dann auch grafisch aufbereitet. „Das macht total Spaß, mit diesem Thermometer zu arbeiten. Das Ablesen ist viel einfacher und genauer“, sagt Amir-Ali Aghili aus der Klasse 7 b. „Außerdem kann man in der App direkt sehen, in welchem Zeitraum die Temperatur am schnellsten gesunken ist“, ergänzt seine Mitschülerin Lena Thesing.

Der Einsatz dieser digitalen Messgeräte zusammen mit der App spart Zeit im Unterricht und ermöglicht durch die grafische Darstellung eine genauere Interpretation der Messergebnisse.

Physiklehrerin Katrin Heddier ist überzeugt: „Die Schüler haben durch diese digitalen Messgeräte und das Ablesen der Ergebnisse auf dem I-Pad eine gesteigerte Lernmotivation und dadurch auch einen höheren Lernerfolg.“

Im nächsten Jahr will die Kreuzschule weitere digitale Messgeräte anschaffen, um auch in den anderen naturwissenschaftlichen Fächern davon zu profitieren.

