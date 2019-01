Tichman und Daskalakis eröffnen neue Musikreihe

Nienborg -

Die Pianistinnen Nina Tichman (Foto) und Ariadne Daskalakis treten im Rahmen der neuen Musikreihe „Meisterduos in Heek“ am Freitag (1. Februar) um 19.30 Uhr im Musiksaal der Landesmusikakademie in Nienborg auf. Die beiden Professorinnen der Hochschule für Musik und Tanz in Köln spielen Werke von Mozart, Ravel und Franck. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Kinder und Jugendliche ist er frei.