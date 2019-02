Auf dem Supermarkt-Parkplatz am Gleisweg in Heek kam es am Samstag gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein 45-jähriger Autofahrer aus Ahaus sowie ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Heek. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der 28-Jährige danach von der Unfallstelle und ging in den Supermarkt. Gegenüber den zwischenzeitlich hinzugezogenen Polizeibeamten verweigerte der alkoholisierte Mann es, seine Personalien anzugeben, und leistete laut Polizei körperlichen Widerstand. Er versuchte, die Beamten durch Schläge und Tritte zu verletzen. Schließlich gelang es den Beamten, den Widerstand zu überwunden und den Mann mit zur Wache zu nehmen. Dort entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten für einige Stunden in Gewahrsam.