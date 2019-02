Neuer Bürgerbus ohne Barriere

Die Bürgerbusse des Bürgerbusvereins Heek-Legden legten im vergangenen 34. Jahr pro Tag etwa 400 Kilometer zurück. Auf der Strecke zwischen Ahaus nach Legden fuhren sie täglich fünf Mal zwischen 7 und 18 Uhr und steuerten dabei 38 Haltestellen an. So kommen pro Jahr rund 100 000 Kilometer zusammen. Nun verfügt der Verein über einen neuen Bus, der auch einen barrierefreien Einstieg ermöglicht.

„Der neue Bürgerbus trägt nun auch der älteren und der nicht so mobilen Generation Rechnung“, erklärte Michael Kluppels, Leiter des Verkehrsmanagements, am Samstag bei der Einweihung vor dem Rathaus in Heek. „Der neue Bürgerbus ist ein Niederflurbus und so konstruiert, dass er nicht nur sechs Zentimeter länger und elf Zentimeter breiter ist als die bisher genutzten Fahrzeuge, sondern er verfügt im Eingangsbereich auch über eine ausklappbare Platte, die sowohl Rollstuhlfahrern, Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen einen problemlosen Einstieg ermöglicht.“ Von den 38 Haltestellen haben zehn erhöhte Bürgersteige, bei denen die Einstiegshilfe dann zum Einsatz kommen kann.

Da der neue Bürgerbus über einen Vorderradantrieb verfügt, sind im Inneren keine Stufen vorhanden – technisch bedingt durch den Kardantunnel beim Hinterradantrieb –, so dass hier auch keine Stolperfallen entstehen können. „Das ist auch der Grund, warum wir uns bei diesem Bürgerbus für VW und gegen Mercedes entschieden haben“: erläuterte Egon Kiehl , Vorsitzender des Bürgerbusvereins: „Mit seinem 150-PS-Dieselmotor hat er genügend Durchzugskraft und hält die Abgasnorm soweit ein, dass er sogar in Stuttgart fahren dürfte.“

Die insgesamt 41 ehrenamtlichen Busfahrer und Busfahrerinnen kommen aus allen vier Gemeinden: Ahaus, Schöppingen, Heek und Legden. Im Beginn organisierten vier Koordinatoren den Einsatz der Fahrer. Aber mittlerweile werden die Einsätze auf dem „kleinen Dienstweg“ geregelt. Bisher kam es zu keinem einzigen Ausfall durch die Fahrer. Der Pendeldienst wird nur dann eingestellt, wenn höhere Gewalt ihn dazu zwingt, etwa Blitzeis. Der Fahrplan des Bürgerbusses ist auch Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs. So wird der Bürgerbus auch von Studenten und Schulkindern genutzt.

Alle fünf Jahre wird ein neuer Bürgerbus angeschafft. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland, der Firma Steinart Fliesen von Ralf Weichert und der Freiwilligen Feuerwehr, deren Werbung auf dem Fahrzeug zu sehen ist. Sparkassen-Filialdirektor Christian Niehues überreichte bei dieser Gelegenheit einen Tankgutschein für den Bürgerbus.

Pfarrer Josef Leyer segnete das Fahrzeug. Dieses sei ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Lebens, wobei die neue Technik helfe, die Schöpfung zu bewahren.

Zum Abschluss des offiziellen Teils, an dem auch Heeks und Legdens Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff und Friedhelm Kleweken teilnahmen, sagte Egon Kiehl: „ Das Fahrzeug wurde nicht nur irdisch von dem Pfarrer gesegnet, sondern auch der Himmel spendete seinen Segen in Form eines ziemlich nassen Schneeregens.“