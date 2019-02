„Viele Menschen treibt die Sorge um, dass sie in ihrem ‚dritten Lebensabschnitt‘, dem Rentenalter, nicht mehr über ein auskömmliches Einkommen verfügen“, schreibt die SPD hierzu in einer Ankündigung. „Auch neun Jahre nach der Finanzkrise zeichnen sich deren Folgen in Europa ab. Viele, insbesondere junge Menschen, wissen nicht, wie sie ihr Geld gut und sicher anlegen sollen, um später einmal die gesetzliche Rente aufstocken zu können.“ Viele Menschen lernten weder in der Schule, noch in der Ausbildung, wie Geld gut angelegt werden könne. „Der Finanzsektor profitiert von dieser Unwissenheit und versucht, dem Verbraucher teure und unwirtschaftliche Produkte zu verkaufen“, heißt es weiter. Dem will Sven Stopka mit seinem Vortrag entgegenwirken.

Im Anschluss gibt es eine Bestandsaufnahme zur Europawahl von MdB Ingrid Arndt-Brauer,