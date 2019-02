Vorausgegangen waren ein umfangreiches Bewerbungsverfahren. Die Kreuzschule hat dabei alle vorgeschriebenen Kriterien erfüllt, wie die Gemeinde Heek mitteilt.

Die Kreuzschule will mit vielfältigen Aktionen ihre Schüler für die MINT-Fächer begeistern. Zum einen durch den Fachunterricht, zum anderen durch mintfreundliche Arbeitsgemeinschaften und wiederkehrende Ereignisse und Aktionen. Dazu zählen etwa die AGs „Grenz­überschreitend Forschen“, „Tutoren der kleinen Forscher“ oder „Robotik“. Auch Wettbewerbe wie zum Beispiel der Informatik-Biber-Wettbewerb oder der ZDI-Robotik-Wettbewerb sind fester Bestandteil des Schulprogramms. Darüber hinaus werden Aktionen, wie z.B. „Heavy Metal schweißt zusammen“ des Handwerks begleitet und unterstützt.

Der Unterricht findet dabei nicht mehr nur in der Kreuzschule, sondern auch mal an außerschulischen Lernorten statt. So fährt zum Beispiel die AG „Grenzüberschreitend Forschen“ gemeinsam mit Schülern von der Prinseschool Enschede zur Firma Tobit nach Ahaus. Die Schüler lernen dort etwa erste Programmierschritte mit dem Programm Tynker. ✆

Hilke Müller, MINT-Beauftragte der Kreuzschule, betont: „Die Schärfung des MINT-Profils an der Kreuzschule ist nur durch die Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft wie zum Beispiel den Firmen 2G und Tobit Software, aus der Wissenschaft, zum Beispiel Saxion Universität Enschede, und durch die engagierte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen an der Kreuzschule möglich.“

Die Voraussetzungen für die umfänglichen Aktivitäten im Bereich MINT hat der Schulträger kontinuierlich in den vergangenen zehn Jahren geschaffen. Drei naturwissenschaftliche Räume, drei Informatik- bzw. Robotikräume, ein Werkraum und das Selbstlernzentrum wurden grundsaniert und mit moderner Technik ausgestattet. Die Anschaffung von I-Pads für Schüler und Lehrer war ein weiterer Baustein auf diesem Weg. Im Medienentwicklungskonzept 2019 ist die künftige Entwicklung der Kreuzschule dargestellt. Dieses steht auch auf der Tagesordnung des Schulausschusses, der am morgigen Mittwoch ab 18 Uhr im Selbstlernzentrum der Kreuzschule tagt. Darin werden auch die nötigen Lehrerfortbildungen sowie noch geplante Investitionen thematisiert. Unter anderem für Fortbildungen sind im Haushaltsplan 2019 für die Kreuzschule rund 2000 Euro eingeplant.

Die Sekundarschule strebe ebenfalls das Siegel „Digitale Schule“ an, heißt es von der Gemeinde. Das Bewerbungsverfahren startet in Kürze.