In einem Fall erbeutete der Täter Werkzeug: eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer und Zubehör. Im anderen Fall blieb es beim bloßen Aufbrechen – der entstandene Sachschaden liegt aber laut Mitteilung der Polizei allein dadurch schon bei circa 1500 Euro. Ein dritter Fall ereignete sich in der gleichen Nacht in Heek. Dort entwendete ein Unbekannter sämtliche Werkzeuge, die in einem Transporter gelegen hatte. Der Wagen stand an der Straße

Mühlenfeld.Die Polizei bittet in allen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, ✆ 02561 9260.