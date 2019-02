Kita soll drei Gruppen bekommen

Die Bauherrengemeinschaft Probst und Tenhündfeld hat den Zuschlag für die Errichtung des vierten Kindergartens in Heek erhalten. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Schulausschuss hervor, der am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr in der Kreuzschule tagt. Soweit möglich, sollen die aktuellen Planungen in der Sitzung vorgestellt werden.

Die Bauherren werden den Kindergarten errichten und ihn dann an die Deutsche Rote Kreuz gGmbH als Träger vermieten. Laut Kreis Borken wird im Laufe des Kindergartenjahrs 2019/2020 mit einem Bedarf von rund 30 Plätzen (zwei Gruppen) gerechnet. Allerdings plant die Heeker Verwaltung, direkt drei Gruppen einzurichten. Dafür nennt sie in der Vorlage mehrere Gründe: erstens die steigenden Geburtenzahlen in Heek, zweitens den Beschluss des Landtages, auch das zweite Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen, und drittens den zunehmenden Trend in Richtung U2- und U1-Betreuung. All das lasse darauf schließen, dass der Bedarf an Plätzen in Zukunft noch steigt.

Allerdings erhält der Träger für die dritte Gruppe keine Mieterstattung des Landes. Deshalb „wird die Gemeinde Heek bis zur Belegung der dritten Gruppe für die Mietausfälle beim Investor eintreten müssen“, schreibt die Verwaltung. Das sind ab Januar 2010 bei 165 Quadratmetern à 8,60 Euro monatlich 1419 Euro.

Die Gemeinde geht davon aus, dass der Kindergarten im Herbst oder Winter 2019 fertig ist. Dementsprechend sei für die ersten Wochen und Monate ein Provisorium einzurichten. „Die Gespräche mit dem Träger und dem Kreis Borken werden nach der endgültigen Bekanntgabe der Kinderzahlen (am 15.3.2019) sowie der voraussichtlichen Eintrittsdaten der Kinder in den Kindergarten geführt“, heißt es weiter. Bislang ist hierfür kein Geld im Haushaltsentwurf 2019 eingestellt. „Je nach zeitlicher Notwendigkeit und räumlichem Umfang wird der Aufwand variieren“, heißt es. Die Verwaltung empfiehlt, für diesen Zweck rund 50 000 Euro einzustellen.

Stimmt der Schulausschuss den Empfehlungen der Verwaltung zu, geht das Thema weiter in den Planungsausschuss und später dann zur endgültigen Beschlussfassung in den Rat.

► Daneben stehen weitere Themen auf der Tagesordnung. Unter anderem wird Rafael Maiwald, Medienbeauftragter und Informatik-Lehrer der Kreuzschule, in der Sitzung die digitale Ausstattung der Heeker Schulen erläutern. Außerdem will die Bischof-Martin-Schule einen bestehenden Klassenraum zu einem Gruppenraum für den Offenen Ganztag umnutzen, da die Anmeldezahlen für die Ganztags- und Übermittagsbetreuung kontinuierlich steigen.

Auch die Elternbeiträge, die für die Offenen Ganztagsschulen in den Grundschulen erhoben werden, stehen zur Diskussion. Die Verwaltung empfiehlt, die Beiträge nicht – wie von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) empfohlen – nach dem Einkommen der Eltern zu staffeln, „da durch die einheitlichen Beiträge eine gute soziale Durchmischung in der OGS herrscht“, heißt es in der Vorlage. Zudem werden die verschiedenen baulichen Maßnahmen vorgestellt, die an den drei Heeker Schulen in diesem Jahr geplant sind.