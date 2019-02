Dazu zählen das Mitgestalten der Messen an den kirchlichen Hochfesten sowie das Gestalten einer Maiandacht und die Teilnahme am Volkstrauertag . Zurzeit probt der Chor intensiv für das Frühjahrskonzert unter Federführung des Musikvereins, das am 30. März in der Landesmusikakademie stattfindet. Auch die musikalische Gestaltung des Patronatsfests am 29. Juni ist vorgesehen.

Zum ersten Mal dabei sein werden die neuen Mitglieder Vera Hagenkötter, Isabel Büning und Josef Kemper, die den Chor verstärken.

Musik und Religion gehörten untrennbar zusammen, so Pater Joy. Er spüre die tolle Gemeinschaft des Cäcilienchores. Auch Chorleiter Norbert Rehring betonte das nette Miteinander und die unkomplizierte Zusammenarbeit im Chor. Für das Jahr 2019 wünsche er sich, dass die Sängerinnen und Sänger den Spaß am Singen stets beibehalten.

Auch für das Jahresende stehen schon einige Termine im Kalender des Chores. Die Beteiligung am Clemensmarkt sei wieder gesetzt, das Adventskonzert findet am zweiten Adventssonntag statt. Daneben stehen auch einige Feste auf dem Programm: ein Wintergang, eine Tagesfahrt ins Blaue sowie das Cäcilienfest.