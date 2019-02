Auf rund 450 Quadratmetern will sie dort im Obergeschoss eine mobile Pflege sowie eine Tagespflege einrichten. Geplant ist, zum 1. September oder 1. Oktober dort zu starten, wie Wittland erläuterte.

Die Tagespflege der Caritas , die sich derzeit im Wohnpark Johannes Nepomuk am Kirchplatz befindet, zieht damit ebenfalls an den Gabelpunkt. Hier könnten dafür weitere Wohnungen entstehen. Die ambulante Pflege ist derzeit am Standort Up‘n Hoff untergebracht. Hier laufe der Mietvertrag aber ohnehin im nächsten Jahr aus, sagte Wittland. Somit kommt auch dort der Umzug genau passend.

Schon im September hatte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in einer Ausschusssitzung den Umzug verkündet, die Verträge waren damals aber noch nicht unterschrieben. Dafür waren noch Verhandlungen wegen der Zufahrt nötig, da der Haupteingang hin zur B 70 geplant ist. Hier ist nun eine direkte Zufahrt vorgesehen.