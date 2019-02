Geringe Belastung für Heeker Eltern

Zurzeit nehmen an der Bischof-Martin-Schule in Nienborg 51 Kinder und an der Alexander-Hegius-Schule in Heek 58 Kinder an der Offenen Ganztagsschule teil. Die OGS-Leitungen schätzen, dass sich die Zahlen im kommenden Jahr auf etwa 60 Kinder pro Schule erhöhen. Die Zuschüsse des Landes NRW betragen pro Regelkind 1237 Euro und für Kinder mit Förderbedarf sowie Flüchtlingskinder im ersten Jahr 2254 Euro pro Jahr. Der Eigenanteil der Kommune beträgt ab dem kommenden Schuljahr 475 Euro pro Kind. Darin gefasst sind auch die Elternbeiträge. Der Elternbeitrag liegt aktuell bei 35 Euro pro Kind im Monat, hinzu kommen 45 Euro, wenn auch ein Mittagessen gebucht wird.Der Zuschuss der Gemeinde Heek für die OGS Nienborg beträgt 18 000 Euro, für die OGS Heek 19 500 Euro.