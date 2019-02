In seinem Geschäftsbericht gab der Vorsitzende Frank Lammers bekannt, dass der Musikverein im vergangenen Jahr bei 33 Auftritten im Einsatz war. Hinzu kamen 35 Proben.

Mit überwiegender Mehrheit wurden Kassiererin Heidi Schiller und Schriftführer Dominik Wellmann wiedergewählt. Auf eigenen Wunsch schieden Karin Viermann und Hendrik Hesse aus dem Vorstand aus, die viele Jahre als Beisitzer tätig waren. Ihre Funktionen nahmen Annika Bonenberg und Felix Mensing ein. Das Amt der Notenwarte übernehmen Lea Bonenberg, Pauline Wolters und Niko Elkemann von Greta Lammers, Meike Mensing und Louisa Wolters. Die Kasse wird im kommenden Jahr von Julius Mensing und Tobias Borgers geprüft.

Neu in das Orchester wurden Pauline Wolters (Flöte), Nico Elkemann (Trompeten), Jan Olthoff–Hoge (Tuba) aufgenommen.

Jugendwartin Karin Viermann berichtete, dass das Jugendorchester mehr und mehr gebucht wird. Waren es in 2017 sechs Auftritte, so waren die Nachwuchsmusiker im vergangenen Jahr offiziell zehn Mal im Einsatz. Für dieses Jahr ist das Orchester bereits sieben Mal fest gebucht. Dank einer Spende vom Autohaus Rauss konnten kurz vor Weihnachten neue T-Shirts angeschafft werden. Aktuell sind 18 Musiker beim Jugendorchester aktiv. Jüngstes Mitglied ist Vera Terwolbeck, die seit Anfang des Jahres auf ihrem Saxofon mitspielt.

Am 6. April findet ein Instrumententag in der Grundschule statt. Im Herbst ist ein Intensivprobentag geplant. Das Weihnachtskonzert ist am 18. Dezember.

Der Verein feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Für die Planung wurde ein Festausschuss gebildet.

Im laufenden Jahr stehen zahlreiche Termine auf dem Programm. Das Frühjahrskonzert mit dem Kirchenchor ist am 30. März (Samstag) im Konzertsaal der Landesmusikakademie. Für die Schützenfeste in Nordhorn-Brandlecht, Eggerode, Leer und Wext wurden die Musiker eingeteilt. Beim Sommerfest der Nienborger Bürgerschützen im August und beim 30-jährigen Bestehen der Landesmusikakademie am 8. September ist das gesamte Orchester im Einsatz. Das Dinkelkonzert findet am 14. Juli statt.