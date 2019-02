225 000 Euro für neue Kabinen

Ein Jahr ist es her, dass sich der Sportausschuss im Februar das marode Kabinengebäude des SV Heek angeschaut hatte, am Mittwochabend stand erneut ein Ortstermin auf dem Programm. Und da war nichts mehr zu sehen von alten Leitungen, alten Abflüssen, Schimmelflecken und Toiletten ohne Fenster. Innerhalb eines Jahres ist das Kabinengebäude kernsaniert worden. Es gibt neue Duschen, neue Toiletten, neue Kabinen, eine von Grund auf renovierte Schiedsrichterkabine. Rund 225 000 Euro dürfte das nach abschließender Berechnung gekostet haben.

„Wir sind gut mit dem Budget ausgekommen“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff .

Eingeplant waren zunächst 250 000 Euro, nunmehr fallen die Kosten wohl um 25 000 Euro weniger aus. Der SV Heek wird hiervon 30 Prozent tragen, also rund 67 500 Euro. Darin enthalten sind auch Eigenleistungen, die der Verein an dem 1973 erbauten Gebäude erbracht hat. „Vor allem Abbruch-, Maurer- und Elektroarbeiten“, erläuterte das am Mittwochabend Markus Janning vom Vorstand des SV Heek während des Rundgangs.

Außerdem wird dem Verein Kredit in Höhe von 24 000 Euro gewährt. Dieser wird in diesem Jahr mit 4000 Euro und in den Folgejahren mit jeweils 5000 Euro getilgt.

Größter Einzelposten der Sanierung war die neue Be- und Entlüftungsanlage, die laut Weilinghoff mit rund 70 000 Euro angesetzt wurde. Diese sorgt für die Be- und Entlüftung in allen Räumen, mittels Rohrleitungen, die oben auf der Betondecke liegen. Die Heizung ist die alte geblieben.

Zudem wurden alle Kabinen- und Sanitäranlagen saniert. Für die Schiedsrichter gibt es einen zusätzlichen Raum mit Dusche und Toilette, damit sich dort weibliche wie männliche Schiedsrichter gleichermaßen umziehen und duschen können.

2020 feiert SV Heek sein 100-jähriges Bestehen, dann will er sein Sportgelände komplett auf Vordermann gebracht haben. In diesem Jahr steht die übrige Platzanlage im Fokus.

Die Verwaltung wie auch die Ausschussmitglieder lobten fraktionsübergreifend die gute Zusammenarbeit mit dem Verein und die Tatsache, dass alles im Rahmen des Budgets geblieben ist. Gleichwohl gab Reinhard Brunsch (SPD) zu bedenken: „Ich habe die Befürchtung, dass dieser Antrag Junge bekommt.“ So stehe 2023 das Jubiläum von Rot-Weiß Nienborg an, da werde dann sicherlich eine ähnliche Summe erwartet. Und das bei einem aktuell eingeplanten Defizit im Haushalt in Höhe von über 400 000 Euro.

Jörg Rosery (CDU) wies dabei aufs „gleiche Recht für alle“ hin, der sachkundige Bürger Reinhold Benning (CDU) brachte zudem ein mögliches Landesförderprogramm ins Spiel, das unter dem Namen „Moderne Sportstätte 2022“ firmiert. „Das wäre dafür ja unter Umständen eine Finanzierungs-Möglichkeit.“