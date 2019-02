Erhöhung ja, aber in Maßen

Der Antrag des Gemeindesportverbandes (GSV) an die Gemeinde war dieses Mal besonders umfangreich. Zum einen ging es in dem Schreiben vom 18. Dezember um die allgemeine Sportförderung, zum anderen um eine mögliche zentrale Koordinierungsstelle. Und dann brachte der GSV noch einen gemeinsamen Kunstrasenplatz für die drei Fußballvereine ins Spiel. Wie soll die Verwaltung nun damit umgehen? Darüber diskutierten am Mittwochabend die Mitglieder des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus.

► Sportförderung und Koordinierungsstelle: Bereits 2017 hatte der Sportausschuss eine Erhöhung der Pauschale an die Sportvereine um 4400 Euro beschlossen. Laut GSV reicht dieser Beitrag aber nicht aus. So schlug der Verband mehrere weitere Erhöhungen vor, etwa bei den Zuschüssen für Mitglieder, Übungsleiter und der Bewirtschaftung der Sportanlagen. „Die Aufwände der Vereine sind im Gegensatz zu den Einnahmen (trotz Beitragserhöhung) überproportional gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Pachtzahlungen der Angelvereine“, hieß es hierzu im Antrag.

Ebenso brachte der GSV eine mögliche Koordinierungsstelle für alle Sportvereine ins Spiel. Begründung: „Durch die Etablierung der Koordinierungsstelle soll das Sportangebot der Sportvereine gebündelt und erweitert werden.“ Die Stelle könnte Verwaltungsaufgaben übernehmen und sich darum kümmern, dass öffentliche Gelder und Angebote in Anspruch genommen würden. Diese Stelle könne – so der Vorschlag – auch beim GSV angesiedelt werden, je nach Einschätzung als 450-Euro-Kraft.

Die SPD-Fraktion schlug vor, den 2017 erhöhten Zuschuss um weitere 5600 Euro auf insgesamt 10 000 Euro anzuheben, worin dann auch eine bestimmte Summe für die Pacht der Angelvereine enthalten sein solle. Dieser Vorschlag sei vor dem Hintergrund zu sehen, „dass wir auch 2019 keinen ausgeglichenen Haushalt haben,“ sagte Reinhard Brunsch . Darin enthalten seien auch die Kosten für eine Koordinierungsstelle.

Die CDU-Fraktion unterbreitete einen ähnlichen Vorschlag. Laut Jörg Rosery lag die gesamte Fördersumme 2018 bei 62570 Euro, der Gemeindesportverband habe nun eine Förderung in Höhe von 82 311 Euro beantragt. Diese Erhöhung sei zu viel, so die Meinung der CDU-Fraktion. Stattdessen schlug sie eine Erhöhung um 20 Prozent vor, in Summe also 12 000 Euro – ebenfalls inklusive der Kosten für die Koordinierungsstelle.

Der Ausschuss stimmte mit den Stimmen der CDU-Fraktion für den CDU-Vorschlag. Die SPD-Fraktion enthielt sich, da ihre Mitglieder bislang noch nicht zu einer Haushaltsklausur zusammengekommen sind.

► Kunstrasenplatz: Ebenfalls beantragte der GSV den Bau eines Kunstrasenplatzes zur gemeinsamen Nutzung für die drei Fußballvereine. Hierbei könnten gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung bestimmte Optionen ausgelotet werden, etwa Standort, Leistungsverzeichnis und Finanzierung. Möglicherweise könnten dafür auch Förderprogramme des Landes NRW in Anspruch genommen werden.

Reinhard Brunsch ( SPD ) wies darauf hin, dass der Bürgermeister den Gedanken schon vor einigen Jahren angestoßen hatte, dabei sei jedoch eher die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts anvisiert worden. „Wir finden es aber richtig, dass die Planung nun angegangen wird und geguckt wird, wie das finanziert werden könnte“, sagte Brunsch – wenngleich das zweite Spielfeld im Eichenstadion klar Vorrang haben müsse.

Zudem gebe es zahlreiche offene Fragen, über die vor der Umsetzung gesprochen werden müsse. „Die Vereine sollten über Strukturen einer solchen Nutzung nachdenken“, sagte Brunsch. Wer darf dort wann spielen, wo ziehen sich die Mannschaften um, können sie dann auch das angrenzende Clubheim nutzen?

Das sah die CDU-Fraktion ähnlich. „Wir haben uns mit den Vorständen der Fußballvereine zusammengesetzt, sie sehen die Planung eher mittelfristig“, sagte Jörg Rosery. Wie sich die Vereine dann am Ende untereinander koordinieren, „da sind die Vereine selbst in der Verantwortung“, so Rosery.

Der Ausschuss einigte sich darauf, dass es vorerst bei den 10 000 Euro bleiben soll, die aktuell für die Planung eines Kunstrasenplatzes im Haushaltsentwurf eingestellt sind.