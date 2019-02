Bis die Zeitung morgens im Briefkasten steckt, ist es ein langer Weg: Von den Terminen der Redakteure in den Lokalredaktionen bis zur Produktion am Bildschirm, von der digitalen Übermittlung der Seiten bis zum Druck auf dem Papier.

Was alles passieren muss, damit eine Zeitung entsteht, erfuhren die Schüler der Klasse 4a und 4b der Alexander-Hegius-Schule aus Heek am Montag vor Ort im Druck- und Verlagshaus der Westfälischen Nachrichten in Münster. Der Besuch war Teil des Klasse!-Projekts, an dem die Grundschule teilnimmt.