Insgesamt 1723 Einsatzstunden haben die Kameraden des Löschzugs Heek im vergangenen Jahr geleistet, dabei sind sie zu 61 Einsätzen gerufen worden. Darunter waren 29 Technische Hilfeleistungen sowie 20 Brandeinsätze. Über diese Zahlen informierte Löschzugführer Niko Terwolbeck bei der jüngsten Generalversammlung.

52 aktive Mitglieder gab es zum Stichtag 31. Dezember 2018 im Löschzug, hinzu kamen 25 passive Mitglieder. Sieben Kameraden haben im Löschzug Heek einen Sonderstatus. Sechs, weil sie bei einer Berufsfeuerwehr arbeiten, hinzu kommt Diakon Harald Schneider, der Feuerwehrseelsorger ist.

Insgesamt zeigt der Löschzug eine durchaus gesunde Altersstruktur: Das Durchschnittsalter der aktiven Wehr betrug 2018 34 Jahre, das der passiven Wehr 65 Jahre. Und auch zukünftig kann sich der Löschzug wohl auf weiteren Nachwuchs freuen: Denn aktuell engagieren sich 13 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Das Eintrittsalter liegt bei zwölf Jahren, ab dem 18. Lebensjahr können die Jugendlichen dann in den jeweiligen Ortslöschzug übernommen werden.

Zuwachs bekam der Löschzug 2018 durch Hendrik Hopster, der zwar in Ahaus wohnt, aber in Heek arbeitet und somit für die Tagesverfügbarkeit gewonnen werden konnte. Brandinspektor Hermann-Josef Kösters trat in die Ehrenabteilung über. Zudem gab es mit Niklas Epping und Kai Terwolbeck zwei Austritte.

Nico Terwolbeck informierte die Kameraden außerdem darüber, dass das Fahrgestell von Scania, Typ Crew Cab, bei Schlingmann bald eintreffen werde. Im Dezember 2019 sei mit der Auslieferung an den Löschzug Heek zu rechnen.