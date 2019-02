Die Straßen im Baugebiet Strothbach könnten schneller ausgebaut werden als gedacht. Eigentlich ist der Ausbau der Straßen Am Strothbach, Olbers Kamp, Bleichengrund und An der Dillebirk erst für das Jahr 2020 vorgesehen. Doch nun überlegt die Verwaltung, die Maßnahme auf dieses Jahr vorzuziehen. Das geht aus der Sitzungsvorlage zum Bauausschuss hervor. Dieser tagt am Mittwoch (20. Februar) um 18 Uhr.

Bereits am vergangenen Donnerstag sind die Planungsentwürfe mit den Anliegern abgestimmt worden. Über die Ergebnisse der Anliegerversammlung will die Verwaltung in der Sitzung berichten.

Daneben stehen zahlreiche weitere Themen auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es um den Bebauungsplan Nummer 58, der sich mit dem Strönfeldsee befasst. Das Heeker Unternehmen Tegro hat bis 2024 die Abbaurechte und will die Fläche erweitern, um dem steigenden Bedarf an Sand für die Bauindustrie gerecht zu werden. Die Pläne hierfür haben im vergangenen Jahr ausgelegen, ebenso gab es eine Versammlung hierzu im Ratssaal. Nach der Offenlegung sind zahlreiche Anregungen bei der Gemeinde eingegangen. Unter anderem hegt der Landesbetrieb Wald und Forst gegen die Planung „erhebliche Bedenken“, da „keine Ersatzaufforstungsflächen benannt“ worden seien. Über eine abschließende Beurteilung durch das beauftrage Planungsbüro soll in der Sitzung berichtet werden.

Weitere Themen sind unter anderem eine Stellplatzordnung für die Gemeinde, das zweite Spielfeld im Eichenstadion, die Sanierung der Ahler Straße und Brinkstraße, die verkehrliche Erschließung des ehemaligen Hülsta-Geländes sowie die Umgestaltung des Marktplatzes in Heek.