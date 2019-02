Eine Stunde kann Leben retten

Blut spenden rettet Leben, das weiß fast jeder. Doch die Bereitschaft zur Blutspende ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, erklärte jetzt Frank Brokinkel, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Blutspendedienst West. Umso wichtiger sei es, Neuspender zu gewinnen und auch langjährigen Spendern „Danke“ zu sagen.

Ohne Spenderblut kann es keine Operationen geben, kein Überleben. Dass es in Heek und Nienborg dagegen noch fleißige Blutspender gibt, zeigt nicht nur die Statistik. 24 Blutspender, die bereits 50, 75 oder 100 Mal den Lebenssaft abgegeben haben, sind am Wochenende der Einladung des Blutspendebeauftragten Walter Kottig vom Ortsverein Nienborg-Heek zur Ehrung gefolgt.

Nach einer sogenannten Vollblutspende muss das Blut verarbeitet werden. Nach einem zehnminütigen Schleudergang setzen sich die einzelnen Bestandteile in verschiedenen Schichten ab. Diese müssen in verschieden Temperaturen gelagert werden, um die optimale Qualität zu erhalten.

So muss zum Beispiel das Konzentrat von Blutplättchen, das in erster Linie für Tumorpatienten benötigt wird, bei Raumtemperatur gelagert und durchgehend bewegt werden. Dennoch ist es nur fünf Tage haltbar. Das hat zur Folge, dass auch an Feiertagen wie Karfreitag oder dem zweiten Weihnachtsfeiertag Sondertermine abgehalten werden.

Landesweit gibt es nur drei Prozent regelmäßige Blutspender. Es sind starke Unterschiede zwischen Großstädten und dem ländlichen Raum erkennbar. So spendet im Ruhrgebiet beispielsweise statistisch gesehen nicht mal eine von 100 Personen, also weniger als ein Prozent. Im Einzugsgebiet des Blutspendeteams West sieht das mit 5,2 Prozent schon anders aus. Im Kreis Borken steigt der Wert auf 10,4 Prozent im Durchschnitt, was 38 500 Spenden entspricht.

„Besonders erfreulich sind die Zahlen der Gemeinde Heek. In 2018 sind bei Blutspendern mit 13,1 Prozent, was 1201 Blutkonserven entspricht, sehr gute Ergebnisse erzielt worden“, erläuterte Brokinkel.

Auch wenn durch medizinische Fortschritte und neuste Erkenntnisse pro Patient im Schnitt weniger Blut benötigt wird, macht ihm die Zukunft Sorgen. Mit dem demografischen Wandel werde künftig insgesamt mehr Blut benötigt. Gleichzeitig brechen die Langzeitspender irgendwann altersbedingt weg, und die Bereitschaft und Regelmäßigkeit jüngerer Neuspender komme nicht ausreichend nach. So müssten auf jeden treuen Blutspender, der entfällt, drei neue Spender folgen.

In der Regel dauert die Blutspende nur eine Stunde, es gibt danach eine ausgiebige Stärkung, „man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und tut etwas für sich und andere“, weiß auch Willi Böckers, der zusammen mit Gerd Strehlow für 100 Spenden geehrt wurde. Die regelmäßige Blutspende ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, denn das Blut werde schließlich gebraucht. Deshalb bringt er aus Überzeugung auch zu den Terminen direkt seine Frau und seine jüngste Tochter mit.

► Der nächste Blutspendetermin ist am 27. Februar (Mittwoch) am DRK-Heim in Heek. Blutspenden darf jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren. Mitzubringen ist der Personalausweis sowie, falls vorhanden, der Blutspendeausweis. Als Dankeschön gibt es Schokolade und ein Abendessen. Bei jeder Spende wird ein Gesundheitscheck gemacht, das abgegebene Blut wird jedes Mal untersucht.