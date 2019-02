Glasfaser in den Gewerbegebieten soll verbessert werden

Marketing betreiben nicht mehr nur Unternehmen, sondern immer stärker auch Kommunen. Zum einen, um die eigenen Bürger zufriedenzustellen und in der Gemeinde zu halten. Zum anderen, um weitere Einwohner wie auch Gewerbesteuerzahler in die Gemeinde zu locken. In Heek gibt es hierfür in der Verwaltung seit einigen Jahren eine halbe Stelle für den Bereich Stadtmarketing und Tourismus. Diese hat seit Januar 2019 Ines Lowack inne.

Mit welchen Projekten sie dabei in nächster Zeit betraut ist, erläuterte die Gemeindeverwaltung zum vergangenen Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus. Zunächst ist das die Einführung der Ehrenamtskarte. Zum anderen wird sie sich zusammen mit den Gemeindemitarbeitern Heidi Schiller und Michael Averbeck um die übrigen Aktivitäten im touristischen und kulturellen Bereich kümmern sowie im Marketing aktiv werden.

Hierbei ist in naher Zukunft einiges geplant: die Ausbildungsmesse an der Kreuzschule, die Erweiterung der Dinkelsteinroute, das Anradeln mit der Gemeinde Schöppingen sowie das Standortmarketing für Bau- und Gewerbegrundstücke. Außerdem will die Gemeinde Heek noch stärker in den sozialen Medien präsent sein und unter anderem einen Instagram-Account einrichten.

Gleichzeitig stehen Gespräche mit dem Gewerbeverein an, die zum einen den Weihnachtsmarkt in Heek, zum anderen auch mögliche weitere Gewerbeschauen zum Thema haben werden. Auch der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Nienborg wird weiterhin diskutiert. Dabei denkt die Verwaltung auch über „eine Ausstellungsfläche für die heimatgeschichtliche Aufarbeitung der Region rund um Heek“ nach. „Führungen durch die Gemeinde (mit dem Rad) oder über die Burg könnten dann mit entsprechenden Exponaten angereichert werden“, heißt es weiter. Dafür könnte womöglich in Burgnähe eine zusätzliche Anlaufstelle geschaffen werden. Hierbei stehe die Verwaltung bereits im Austausch mit den Heimatvereinen.

Außerdem soll der Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten verbessert werden. Die Gebiete Stroot und Düstermühlenweg sind aktuell noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Zuge der Erschließung der ehemaligen Hülsta-Fläche sollen auch diese Bereiche mit Breitband versorgt werden, dafür werde ein Markterkundungsverfahren eingeleitet.

Im Haushaltsplan ist für das Standortmarketing aktuell ein Budget von 10 000 Euro vorgesehen.