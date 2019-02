Es bleibt wohl beim Straßenausbau im Jahr 2020 für das Baugebiet Strothbach. Bei einer Anwohnerversammlung hatte sich die Gemeindeverwaltung ein Stimmungsbild eingeholt, dabei habe es eine „lebhafte“ Diskussion mit zahlreichen Vorschlägen zu den Plänen gegeben, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff am Mittwoch im Bauausschuss.

Bei der Frage, ob man den Ausbau noch in diesem Jahr umsetzen solle, „gab es aber ein uneinheitliches Bild“, so Weilinghoff. Eine Anliegerin, die in der Bauausschusssitzung vor Ort war, sprach sich gegen einen frühzeitigen Ausbau aus. Derzeit seien rund 20 Grundstücke nicht bebaut. Daher hätten die Anlieger Bedenken, dass die Straßen während der Bebauung leiden würden und sie unter Umständen erneut zur Kasse gebeten würden. „Die Bauherren sollen auch nicht behindert werden“, sagte die Anliegerin.

Jörg Rosery (CDU) machte deutlich, dass es realistisch gesehen ohnehin nichts mehr werde mit einem Ausbau in diesem Jahr. „Wir wissen alle, wie lange so eine Planung dauert“, sagte Rosery. Daher beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, die Planungen voranzutreiben, um dann gegebenenfalls Mitte 2020 mit dem Ausbau zu beginnen.