Straßenausbau „noch nicht in Stein gemeißelt“

Einige Grundstücke sind schon vermarktet, aber wie das ehemalige Hülsta-Gelände mal erschlossen werden soll, steht noch nicht fest. Das nahm die CDU-Fraktion zum Anlass, dieses Thema im Bauausschuss am Mittwochabend auf die Tagesordnung zu setzen.

„Es ist höchste Zeit, dass festgelegt wird, wie die verkehrliche Erschließung des Areals aussehen soll“, erläuterte Bernhard Homann den Antrag für die CDU-Fraktion. Da mittlerweile schon ein paar Grundstücke verkauft worden seien, werde es immer wichtiger, die Planungen festzuzurren. Und bei den nächsten Vergaben sei die Straßenführung umso entscheidender.

Ursprüngliche Planung war eine durchgehende Verbindung vom Wendehammer zwischen den Firmen Kagetec und Deco Weilinghoff zur Straße Stroot. Diese ist laut Homann jedoch verworfen worden mit der Begründung, die Straße könne als Schleichweg genutzt werden.

In aktuellen Planungen sieht die angedachte Verkehrsführung daher anders aus: mit einer Erschließung vom Gleisweg aus, mit zwei Straßen, die jeweils in einem Wendehammer münden. Politisch diskutiert worden sind diese Pläne allerdings noch nicht, bislang waren sie nur Thema im zuständigen Arbeitskreis. Aktuell dienen sie daher nur als Arbeitsgrundlage, wie Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff betonte.

Dennoch kann sich die CDU-Fraktion eher weniger mit dieser Variante anfreunden, wie Homann erläuterte: „Wir sind der Auffassung, dass die Sackgassenlösung allenfalls die zweitbeste Lösung ist.“ Dadurch ergebe sich eine doppelte Verkehrsbelastung im Einfahrtsbereich der Sackgasse, und das Hülsta-Gebiet werde zweigeteilt. „Unsere Fraktion besteht drauf, dass die ursprüngliche Planung wieder aufgegriffen wird, damit die Durchgängigkeit gegeben ist“, so Homann.

Hermann-Josef Schepers ( SPD ) kritisierte, dass sich das, was Homann erläuterte, „absolut nicht“ mit den Ausführungen im Antrag decke. So habe die SPD-Fraktion nicht die Möglichkeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen ging es in dem Antrag um einen Sachstandsbericht zu einem von der Verwaltung in Auftrag gegebenen verkehrlichen Gutachten für das ehemalige Hülsta-Gelände und möglichen Zwischenergebnissen.

Auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff zeigte sich „irritiert“. Er hob hervor, dass die Verwaltung bei der durchgängigen Variante „Bauchschmerzen“ habe und deshalb ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben habe. Es gebe zwar eine favorisierte Variante, „aber die können wir jederzeit noch ändern.“

Hitziger wurde die Stimmung, als Mario Strehlow ( CDU ) sagte, die CDU wolle nicht, „dass durch weitere Veräußerungen Fakten geschaffen werden“. Das allerdings wollten weder Bürgermeister Weilinghoff noch die SPD-Fraktion so stehen lassen.

Weilinghoff hob erneut hervor, dass „noch nichts in Stein gemeißelt“ sei und er nicht vorhabe „Fakten durch Veräußerungen zu schaffen“.

Reinhard Brunsch (SPD) warf der CDU-Fraktion zudem vor: „Ihre Fraktion hat im Januar 2018 eine Sondersitzung beantragt, um einem Parteimitglied ein Grundstück zu verkaufen.“ Dadurch habe die Fraktion zu dem Zeitpunkt bereits Fakten geschaffen. Dabei seien „Dinge gelaufen, die man hinterfragen kann“.

Der Ausschussvorsitzende Franz Epping (CDU) entgegnete daraufhin, dass es dabei nicht um die Parteimitgliedschaft gegangen sei, sondern „um die Sache“. Es habe „gewisse Zwänge gegeben“, weshalb eine Sondersitzung nötig gewesen sei. Auch Jörg Rosery (CDU) hob hervor, dass die Vergabe „nichts mit dem Parteibuch des Unternehmers zu tun“ gehabt habe.

Nun wollen die Ausschussmitglieder das Ergebnis des Verkehrsgutachtens abwarten, das vor zwei Wochen in Auftrag gegeben wurde. Weilinghoff schätzte, dass es noch vier bis sechs Wochen dauere, bis das Gutachten vorliege. Vorgaben habe es dabei nicht für den Verkehrsplaner gegeben, dieser sollte „offen an die Sache herangehen“, sagte Bauamtsleiter Herbert Gausling.