Nachfolger für Gesenhues gesucht

Retten, löschen, bergen, schützen: Das sind die Aufgaben der Feuerwehr . Und genauso vielfältig zeigte sich die Einsatzbilanz im vergangenen Jahr, berichtete der Löschzugführer Reinhard Gesenhues am Freitag während der Versammlung des Löschzugs Nienborg. In der Neujahrsnacht ging es bereits los.

Ob es um die Beseitigung von Sturm- und Unwetterschäden, verschmutzten Fahrbahnen oder eine Ölspurbeseitigung ging, die Feuerwehrmänner und die Feuerwerhrfrau waren im Einsatz. Aber auch Personen in Notlagen, ein PKW-Brand auf der A 31 und Verkehrsunfälle gehörten neben den Klein- und Großbränden zu ihrem Tätigkeitsfeld. Ebenso waren sie bei einer Tierrettung vor Ort. Im Schnitt waren pro Einsatz dabei 18 Einsatzkräfte 27 Stunden beteiligt.

2017 rückte die Feuerwehr 45 Mal aus. Im vergangenen Jahr waren es nur 33 Einsätze. Um die vielfältigen Einsätze bewältigen zu können, ist eine große Truppe nötig. Erfreulicherweise konnten im letzten Jahr vier neue Kameraden gewonnen werden. Der Stand der Mitgliederzahl des Löschzugs Nienborg insgesamt liegt bei 126 Mitgliedern, im Vorjahr waren es noch 119. Erfreulich ist, dass neben einigen fördernden Mitgliedern gleich vier aktive Kameraden gewonnen werden konnten. Die Anzahl der passiven Kameraden in der Ehrenabteilung bleibt bei 19 stabil.

In der Altersstruktur der aktiven Mitglieder zeigt sich, dass der Löschzug im Durchschnitt um 1,3 Jahre älter geworden ist.

Zahlreiche Lehrgänge besuchten die Kameraden im vergangenen Jahr, denn die regelmäßige Schulung ist zur Vorbereitung auf den Ernstfall wichtig. Auch die Brandschutzerziehung haben sich die Kameraden auf die Fahne geschrieben. Zuständig hierfür ist Tobias Depenbrock-Lammers. Neun Termine fanden hierfür im letzten Jahr statt. Insgesamt wurden 423 Kinder in den Kindergärten und Grundschulen sowie 60 Erwachsene geschult. Depenbrock-Lammers warf die Idee in den Raum, für Schulungszwecke einen eigenen Film zu drehen, wie der einzelne Feuerwehrmann von der Alarmierung bis zur Einsatzstelle kommt. Das fand großen Zuspruch unter den Kameraden.

Die in 2017 gegründete Jugendfeuerwehr ist ebenfalls von elf auf 13 Jugendliche gewachsen. Neben den Übungen stand unter anderem der Besuch der Leitstelle in Münster auf dem Programm. Zusätzlich nahm die Jugendfeuerwehr am Nikolausumzug teil.

Auch die Geselligkeit wird beim Nienborger Löschzug gepflegt. Dazu gehörten unter anderem der Wintergang beider Löschzüge und der Veilchendienstag der Frauen.

Im Vorstand gab es nur kleine Veränderungen. Turnusgemäß musste nach drei Jahren der Beisitzer Jörg Overkamp den Hauptvorstand verlassen. Dieser wurde jedoch wiedergewählt und gehört neben dem Löschzugführer Reinhard Gesenhues, Manfred Lösing als stellvertretenden Wehrführer, Thomas Vennenmann als Schriftführer und Berthold Elkemann als Beisitzer weiterhin dem Hauptvorstand an.

Im Löschzugvorstand wurde Markus Gesenhues ebenfalls im Amt auf weitere drei Jahre bestätigt. Im Festausschuss tritt Thorsten Vennemann die Nachfolge von Andreas Brunner an.

Gegen Ende der Veranstaltung teilte Löschzugführer Gesenhues mit, dass er 2021 aus privaten Gründen nicht mehr als Löschzugführer antritt. Er möchte in diesem Jahr mögliche Nachfolger finden, die dann von den Kameraden ausgewählt werden. Voraussetzung hierfür ist, mindestens Brandmeister zu sein.

Im Jahr 2020 könnten die Kandidaten sich dann an die Aufgabe gewöhnen und einarbeiten, sodass die Feuerwehrmänner 2021 einen neuen Löschzugführer wählen könnten.