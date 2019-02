Arbeitslosengeld in Höhe von 335,28 Euro hatte im vergangenen Jahr ein Heeker kassiert, obwohl er bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Angeklagt wegen Betrugs saß der 44-Jährige daher am Dienstagmorgen vor dem Ahauser Amtsgericht .

Der Vorfall ereignete sich im März vergangenen Jahres. Der Heeker hatte zunächst als 450-Euro-Kraft als Putzer in einem Unternehmen gearbeitet, dann sei ihm eine Vollzeitstelle in Aussicht gestellt worden. „Mein Chef hat mich dann aber eher angemeldet, wie er gesagt hat“, meinte der Heeker als Begründung dafür, warum er das Arbeitsamt darüber nicht in Kenntnis gesetzt hatte. Deshalb habe er noch zwei Wochen zu Unrecht Arbeitslosengeld bezogen, konkret vom 14. März bis zum Monatsende.

Dass diese Begründung nicht stimmen konnte, erläuterte der Richter jedoch mit Blick in die Akten: „Sie haben sich am 21. März beim Arbeitsamt abgemeldet und gesagt, ab dem 26. März erfolgt die Beschäftigung“ – und das, obwohl der Heeker bei diesem Telefonat schon 40 Stunden pro Woche in dem Betrieb gearbeitet hatte. Daraufhin schwieg der Angeklagte, während der Richter ihm einschärfte: „Das ist nicht in Ordnung, das ist Betrug.“ Das Arbeitsamt habe erst im Mai herausgefunden, dass der Mann zu Unrecht Leistungen bezogen hatte, bis jetzt sei das Geld nicht zurückgezahlt worden.

Warum nicht? „Ich kann das im Moment nicht bezahlen – und wenn, dann nur in kleinen Raten“, sagte der Heeker. Er habe rund 70 000 Euro Schulden aus Zeiten der Selbstständigkeit, 350 Euro seines Gehalt würden direkt gepfändet werden. Dann blieben ihm noch 1800 Euro netto, von denen 600 Euro für die Kaltmiete draufgingen und 340 Euro für Strom und Gas. Seine Frau habe als Hausfrau kein Einkommen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen à 20 Euro und verwies unter anderem darauf, dass die Schadenshöhe nur gering sei, der Angeklagte jedoch auch einschlägig vorbestraft sei.

Diesem Antrag folgte der Richter in seinem Urteil. „Sie haben getäuscht, das nennt man Betrug“, sagte er. Allerdings sei es ein geringer Schaden gewesen „und Sie haben hohe Verbindlichkeiten, da ist die Versuchung sicherlich groß“, meinte der Richter. Die Tagessätze kann der Heeker in Raten à 50 Euro pro Monat begleichen.