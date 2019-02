Der CDU-Fraktion missfällt der Zustand des Stiegenparks. Ihrer Ansicht bedarf der Park in Heek einer „zwingend erforderlichen Ertüchtigung“. In einem Antrag zum Haupt- und Finanzausschuss, der am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses tagt, listet die Fraktion gleich mehrere Mängel auf.

Der Weg im Eingangsbereich sei häufig verschlammt, die Fontänepumpen für die Belüftung des Regenrückhaltebeckens sei defekt. Auch die Beleuchtung der Stiege in den Abend- und Nachstunden sei „nur unzureichend“. Ebenso fehlten Schilder für die Wege zwischen Friedhof, Marktplatz und Kirche, das Holzpodest müsse erneuert werden und die Elektroanlagen müssten „überprüft und an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden“. Die CDU-Fraktion ist der Ansicht, dass der Durchführung dieser Maßnahmen „höchste Priorität“ eingeräumt werden müsse. Sie schlägt daher vor, die dafür erforderlichen Mittel noch in den Haushaltsplan 2019 mit aufzunehmen.

Die Umgestaltung der Fläche rund um den Epping‘schen Hof hingegen, die ebenfalls für heute Abend auf der Tagesordnung steht, kann nach Ansicht der CDU-Fraktion zurückgestellt werden – „zumal eine Umsetzung der Planungen für diesen Bereich in einem Guss mit dem Gesamtkonzept für den Parkplatz sowie die Straßen Markt und Brinkstraße sinnvoller ist“, heißt es in dem Antrag weiter.

Daneben steht das Thema verkaufsoffene Sonntage auf der Tagesordnung. Die Verwaltung will es den örtlichen Händlern auch in diesem Jahr ermöglichen, an vier Sonntagen ihre Läden zu öffnen. Dazu sollen laut Vorlage der Hasensonntag zählen, der Sonntag nach dem Kreuzerhöhungsfest, der Laternensonntag sowie der erste Adventssonntag parallel zum Weihnachtsmarkt. Nunmehr liegt es am Haupt- und Finanzausschuss sowie später am Rat, wie die Entscheidung ausgeht.

Ebenfalls werden die Mitglieder über den aktuellen Stand zum vierten Kindergarten im Ortsteil Heek informiert sowie über die geplanten Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Außerdem steht ein mögliches Interessenbekundungsverfahren für die Grundstücke an der Ecke Eper Straße/Ochtruper Straße in Nienborg zur Debatte. Diese sind zusammen rund 2400 Quadratmeter groß und im Besitz der Gemeinde. Nunmehr sollen sie öffentlich vermarktet werden. Auf dem Eckgrundstück kann sich die Gemeinde Heek im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung vorstellen, während im Obergeschoss Wohnungen geschaffen werden sollen.

Auf den beiden anderen Flurstücken sieht sie ein Haus mit ungefähr zwölf Wohneinheiten für Jung und Alt sowie barrierefreiem Wohnen im Erdgeschoss vor. Außerdem soll sich der Baukörper gestalterisch in die umliegende Bebauung einfügen. Privatpersonen sollen sich ebenso wie Investoren und Bauträger auf die Grundstücke bewerben können, die zu einem Richtpreis von 90 Euro pro Quadratmeter (voll erschlossen) verkauft werden sollen.

Interessierte Bewerber können voraussichtlich bis zum 30. April ein Angebot inklusive Plänen einreichen. Die Grundstücksvergabe ist für Juni oder Juli dieses Jahres terminiert.