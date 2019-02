Die Gemeinde Heek will auch in diesem Jahr zusammen mit Innogy den Klimaschutzpreis vergeben. Die Fördersumme beträgt 1000 Euro. Das beschloss der Umweltausschuss in seiner vergangenen Sitzung.

Prämiiert werden allgemeinnützige und öffentlich zugängige Projekte und Ideen, die von einer gemeinsamen Jury aus kommunalen Vertretern und einem Mitarbeiter von Innogy ausgewertet werden. Dabei soll es nur einen Sieger geben, die Fördersumme auf mehrere Bewerber aufzuteilen, ist nicht möglich. Die Preisvergabe muss in diesem Jahr bis Ende November 2019 erfolgt sein.

Die Ausschussmitglieder haben die Verwaltung nun beauftragt, entsprechende Vorschläge zu sammeln und diese dem Ausschuss spätestens am 3. Juli wieder vorzulegen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den St.-Johannes-Kindergarten, der unterschiedliche Projekte zu den Themen Klima- und Umweltschutz initiiert hatte.