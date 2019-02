Ganze 60 Mal trafen sich die Frauen um Chorleiterin Ramona Lammers und Pianist Lukas Hinkers im vergangenen Jahr. Dazu gehörten neben der wöchentlichen Probe am Donnerstag um 18.30 Uhr im Pfarrheim in Nienborg auch diverse Auftritte. So lassen sich die Sängerinnen zum Beispiel für Hochzeitsmessen oder Taufen buchen. Aber auch in Gottesdiensten singt der Chor Singfonie. Für die höchste Anwesenheitsquote von 95 Prozent erhielt die Sängerin Gaby Baaske ein Präsent.

Um weiter am Stimmklang zu arbeiten, plant Lammers für 2019 wieder einen Workshop zum Thema Stimmbildung. Auch diverse weitere Noten und Technik, wie ein Lautsprecher für das Piano, sollen angeschafft werden. Dafür wird der Mitgliederbeitrag genutzt. Zudem steht das Sommerfest fest in der Jahresplanung.

Die Mitglieder bestätigten zu großen Teilen den Vorstand. Wiedergewählt im Vorstand sind Ramona Lammers (Chorleitung), Marina Mieling (Gema-Anfragen, Terminverwaltung), Patricia Löhring (Datenschutzbeauftragte), Vera Schulze Tenberge (Pressewart inklusive Social Media) und Gaby Baaske (Kassenwart).

Laura Hinkers übernimmt nun als Schriftführerin die Aufgaben von Irmgard Kramer-Wetzel, die ab sofort als Notenwart ebenso Gaby Baaske unterstützt. Zuvor hatte diesen Posten Lena Terwolbeck inne, die nun als Beisitzerin die Nachfolgerin von Lena Kemper ist.