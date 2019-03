Stiegenpark: Mittel im Haushalt 2019

Heek -

Notwendige Mittel für die Ertüchtigung des Stiegenparks sollen nach einer Kostenschätzung durch die Verwaltung noch aktuell in den Haushalt 2019 aufgenommen werden. Das beschlossen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch einstimmig. Vorausgegangen war ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion (WN berichteten). „Dabei geht es nicht etwa um den Baumschnitt“, sagte Walter Niemeyer (CDU) zur Begründung. Vielmehr seien weitergehende Maßnahmen nötig wie etwa eine bessere Beleuchtung, eine bessere Zuwegung vom Schwatten Berg aus und eine bessere Wegebeziehung zwischen Friedhof, Stiege, Marktplatz und Kirche. Dem stimmte auch die SPD-Fraktion zu. Allerdings wies Reinhard Brunsch auf einen Antrag der SPD aus dem Jahr 2006 hin, der bereits die Zuwegung vom Schatten Berg aus thematisiert hatte. „Damals konnte sich Ihre Fraktion dafür noch nicht erwärmen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Auch beim Beleuchtungskonzept habe sich die Arbeitsgruppe Stiegenpark – in der mehrheitlich CDU-Mitglieder saßen – noch „strikt gegen eine zu starke Beleuchtung ausgesprochen“. Brunsch regte an, dass darauf geachtet werde, dass die Beleuchtung nur nach unten strahlt, um das Insektensterben nicht zu begünstigen. Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff erklärte, dass es bis zur Verabschiedung des Haushaltes nur eine „ganz grobe Kostenschätzung“ geben würde. Das sah die CDU-Fraktion aber nicht als Problem an. „Was man nicht ausgibt, gibt man nicht aus“, so Niemeyer.