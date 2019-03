Straßenausbau in Nienborg für Sommer 2020 anvisiert

Ausgebaut werden sollen die Straßen Zum Kindergarten, Windmühlenstraße und Schulstraße in jedem Fall. Aber noch immer ist unklar, wie es auf der Landesebene mit der Diskussion um die Anliegerbeiträge weitergeht. Denn sollten diese abgeschafft werden, wollen auch die Anlieger in Nienborg davon profitieren. Deshalb hat sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür entschieden, alle Maßnahmen dafür zu treffen, dass die Straßen nicht 2019, dafür aber im Sommer 2020 ausgebaut werden können.

Im Entwurf für den Haushalt 2019 sind noch Mittel in Höhe von 450 000 Euro für den Straßenausbau vorgesehen. Ein Antrag der CDU-Fraktion zielte nun darauf ab, im Haushaltsplan 2019 stattdessen eine Verpflichtungsermächtigung zum Ausbau der drei Straßen in gleicher Höhe aufzunehmen.

Eine Verpflichtungsermächtigung ist laut Heinrich-Böll-Stiftung eine Festlegung im Haushalt, mit der der Rat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Damit könnten etwa schon Ausschreibungen getätigt oder Aufträge erteilt werden, die womöglich erst in künftigen Jahren erfüllt und bezahlt werden.

„Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Maßnahme auch umgesetzt wird“, erläuterte hierzu CDU-Fraktionsvorsitzender Walter Niemeyer – bevorzugt im Sommer 2020 während der Schulferien. Aktuell deute alles darauf hin, dass der entsprechende Paragraf acht zum Kommunalabgabengesetz „nicht vollständig entfällt“, so Niemeyer. Mit der Verpflichtungsermächtigung könne die Ausschreibung „rechtzeitig Anfang 2020 auf den Weg gebracht“ werden, heißt es in dem CDU-Antrag.

Diesen Vorstoß sah auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff als gute Idee an. Das sei ein Signal für die Anwohner, dass an den Straßen in jedem Fall etwas gemacht werde. „Und wenn die Preise weiter steigen, sollten wir lieber früher als später ausschreiben“, so Weilinghoff. Reinhard Brunsch (SPD) wies darauf hin, dass es durchaus auch möglich sei, dass die Preise sinken, wenn die Konjunktur wieder zurückgehe. „Ich denke, wir sollten im Herbst entscheiden.“ Schritt eins sei, dass die Bürger wissen, wer die Maßnahme bezahle.

Laut Weilinghoff schreibt die Gemeinde aber ohnehin erst aus, wenn die politischen Gremien hierfür das Signal erteilen. „Aber es kann jetzt nicht schaden, die Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufzunehmen. Ob wir sie dann auch nutzen und ausschreiben, können wir noch im Herbst entscheiden“, sagte der Bürgermeister.

Daraufhin votierten die Ausschussmitglieder einstimmig dafür, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2019 aufzunehmen.

„Jetzt, wo wir wissen, dass in diesem Jahr nicht mehr ausgebaut wird, ist auch keine Haushaltssperre mehr zu beraten“, sagte Reinhard Brunsch (SPD). Einen entsprechenden Vorstoß hatte die SPD-Fraktion in der Ratssitzung im Dezember angekündigt. Dabei ging es darum, eine mögliche Einstellung von 450 000 Euro für die Baumaßnahme in den Haushalt 2019 mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis die Landesregierung entschieden hat, wie es mit den Anliegerbeiträgen weitergeht.