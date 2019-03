Der Comedian Ole Lehmann gastiert am 11. April (Donnerstag) um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikakademie (LMA).

Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten zu so vielen Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte „Danke“ und „Bitte“ verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-Texte? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von Mensch ist? Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-Comedian aus Berlin auf unbeschwerte Art.

Zudem gibt Ole Lehmann ausgesuchte Pop-Perlen zum Besten, die seine Geschichten einrahmen und unterstützen.

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro bei allen Kreditinstituten der Gemeinde Heek sowie im Bürgerbüro und Kulturamt der Gemeindeverwaltung erhältlich. Bestellwünsche werden auch telefonisch, ✆ 02568 930022, oder per E-Mail (h.schiller@heek.de) entgegengenommen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.