An Thementischen sollen die Teilnehmer eigene Ideen und Vorschläge äußern können, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung Dabei geht es um klimafreundliche Mobilität, Bauen und Wohnen, Erneuerbare Energien sowie die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels.

Ziel des mit Bundesmitteln geförderten Konzeptes ist, den Klimaschutz in Heek durch gezielte Maßnahmen und Projekte zu stärken.

Welche Maßnahmen das sind, will die Verwaltung zusammen mit den Bürgern in einem gemeinsamen Prozess entscheiden. Mitdenken, mitreden, mitgestalten – alle Bürger, Vereine, Unternehmen, Schüler und Studenten sind eingeladen. Die geäußerten Vorschläge und Ideen werden von dem beauftragten Ingenieurbüro ausgewertet und zur Nutzung im Klimaschutzkonzept geprüft und aufgearbeitet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Gemeinde bittet um Anmeldung bis zum 20. März (Mittwoch) bei Sabine Nöldemann, Fachbereich 4 unter ✆ 02568 930014 oder per E-Mail an s.noeldemann@heek.de.