Zum Hintergrund: In den Jahren 1941/42 wurden deutsche, österreichische und tschechische Juden aus dem ehemaligen Deutschen Reich, insgesamt mehr als 25 000 Menschen, in das Ghetto von Riga deportiert und dort oder in den Wäldern von Bikernieki bzw. bei Rumbula ermordet. Laut Helmut Loos wurden auch zwei Menschen jüdischen Glaubens aus dem Gebiet der heutigen Gemeinde Heek am 13. Dezember 1941 „deportiert, grauenvoll ermordet und der Versuch unternommen, das Gedenken an sie für alle Zeiten zu vernichten: das Ehepaar Siegmund Gottschalk und Rosa Gottschalk, geb. Salomsohn.“

Aufgabe des Riga-Komitees ist es, an diese Schicksale zu erinnern, etwa mit der Errichtung und Pflege einer würdigen Gräber- und Gedenkstätte sowie mit Gedenk- und Erinnerungsreisen. Gegründet wurde es am 23. Mai 2000 von verschiedenen Städten sowie dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Alle Komiteemitglieder verpflichten sich, jährlich einen Beitrag von mindestens 2000 Euro zu zahlen und erhalten unter anderem auf der Gedenkstätte Riga-Bikernieki einen mit Namen der Stadt versehenen Gedenkstein.