Steinzeitliche Wege bis Schöppingen

Jetzt hat sich Werner Reinermann , Mitglied des Schöppinger Heimatvereins, auf die Suche begeben. Vor ein paar Wochen besuchte der ehemalige Sparkassen-Mitarbeiter den früheren Sparkassendirektor August Bierhaus anlässlich dessen 95. Geburtstag. Dabei sprach Bierhaus den Schöppinger auf den Verbleib an.

Es ist der 21. Februar 1978: Anlässlich der Eröffnung der neuen Filiale der Kreis- und Stadtsparkasse in Schöppingen präsentiert unter anderem August Bierhaus Bodenfunde und Altertümer aus Schöppingen. Der Sparkassendirektor ist überrascht, als ihm der Schöppinger Heimatforscher Bernhard Rauß-Kaiser kurz vor der Eröffnungsrede noch einen ganz besonderen Fund in die Hand drückt. Der Gegenstand entpuppt sich als ein Steinbeil aus hellgrüner Jade.

Dieses Jadebeil wird noch der Ausstellung hinzugefügt. Wem es allerdings gehört, darf Bernhard Rauß-Kaiser auf Wunsch der Eigentümer nicht sagen. Sicher ist nur, dass es aus Schöppingen stammt.

Mehr als 40 Jahre sind seitdem vergangen. Vor einiger Zeit wurde August Bierhaus auf neueste Veröffentlichungen aufmerksam, die sich mit Jadebeilen beschäftigen. Diese können dank neuer Forschungsergebnisse in die Jungsteinzeit datiert werden und sind damit rund 6400 Jahre alt.

Die Jade der Beile stammt aus dem italienischen Piemont, wurde in der Bretagne (Frankreich) bearbeitet und dann auf steinzeitlichen Handelswegen transportiert – und schließlich unter anderem in Schöppingen gefunden.

In der am 6. Januar zu Ende gegangenen Ausstellung „Bewegte Zeiten – Archäologie in Deutschland“ im Berliner Gropius-Bau wurden verschiedene Jadebeile gezeigt.

Doch seit der Ausstellung von 1978 ist das Jadebeil aus Schöppingen wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden. Bernhard Rauß-Kaiser ist seit Langem verstorben, sodass derzeit nicht bekannt ist, wem dieses Jadebeil gehört.

Werner Reinermann hat schon zahlreiche Personen angesprochen – erfolglos. Auch das Westfälische Museum für Archäologie hat keine Informationen zu diesem interessanten Stück.

Daher bittet Werner Reinermann, ✆ 02555 1851, nun um Mithilfe der Bevölkerung, damit dieses besondere archäologische Fundstück wissenschaftlich erforscht werden kann. Es bestehe keinerlei Gefahr, dass den Eigentümern das Jadebeil weggenommen werde, so Reinermann. Die Gesetzeslage sei eindeutig: Es gehöre den Findern.

Das sogenannte Schatzregal (§ 17) ist im Denkmalschutzgesetz NRW geregelt. Das trat am 11. März 1980 erstmals in Kraft. Erst seitdem Zeitpunkt gehen bewegliche Denkmäler, deren Eigentümer nicht mehr ermittelt werden können, in das Eigentum des Landes über. Die Finder erhalten dafür eine Belohnung, die sich am wissenschaftlichen Wert des Fundstücks orientiert. Da das Schöppinger Jadebeil vor dem 11. März 1980 gefunden wurde, ist es von der gesetzlichen Regelung nicht betroffen und verbleibt im Eigentum des Finders.