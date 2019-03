Viele spannende Ausflüge stehen auf dem Plan. Am Samstag wird der Movie Park besucht, montags ist das Ziel der Abenteuerpark Toverland in den Niederlanden, zum Schwimmen geht es während des Zeltlagers zum Coebad in Coesfeld und zum Abschluss ins Aaseebad Ibbenbüren. Am Sonntag wird eine Messe in der Nienborger Kirche gefeiert, für den Transfer zwischen den beiden Ortsteilen wird ein Pendelbus eingesetzt. Im Anschluss daran findet das Schützenfest statt.

Und während der vier Tage Zeltlager erwartet die Kinder ein aufregendes Programm mit verschiedenen Spieleparcours, Schnitzeljagd durch die Gemeinde, Mini-Playbackshow, Disco und Nachtwanderung.

Die Anmeldung findet am 30. März (Samstag) um 10 Uhr in der Alexander-Hegius-Schule statt, Heiligenkamp 37 (Eingang Aula Innenhof). Teilnehmen können alle Kinder aus den Ortsteilen Nienborg, Heek und Ahle, die derzeit das erste bis sechste Schuljahr besuchen.

Allerdings haben sich die Organisatoren der KAB dazu entschlossen, dass auch die Kinder des siebten bis zehnten Schuljahres an den Fahrten in die Freizeitparks Movie Park und Toverland sowie zum Schwimmen nach Ibbenbüren teilnehmen können. Dabei können sie frei wählen, ob sie nur bei einer oder bei allen Fahrten dabei sind. Anmeldungen hierzu sind telefonisch möglich ab dem 1. April bei Christian Hilbring, ✆ 02568 964265 (auch Anrufbeantworter).

Für Kinder, die Anspruch auf BuT-Leistungen haben und im Besitz der Münsterlandkarte sind, gilt ein gesondertes Anmeldeverfahren. Vor Ort soll der entsprechende Anmeldebetrag direkt über das Fachverfahren bargeldlos abgerechnet werden. Hierzu ist die Vorlage der Münsterlandkarte notwendig. Fragen hierzu beantwortet Alexandra Lammers, ✆ 02568 934830.

Das Programm mit dem Anmeldebogen für die Stadtranderholung sowie jenes für die Einzelfahrten wird in den örtlichen Schulen verteilt. Außerdem liegt es am Schriftenstand in der Ludgeruskirche und bei den örtlichen Geldinstituten aus. Online kann es heruntergeladen werden.