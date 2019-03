CDU-Mehrheit beschließt Haushalt

Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs Ende Januar sprach Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff noch von Investitionen in Höhe von 9,8 Millionen Euro. Diese sinken nun um 188 500 Euro auf etwa 9,6 Millionen Euro. Das liegt zum einen daran, dass der Ausbau der Straßen Schulstraße, Windmühlenstraße und Zum Kindergarten aufs nächste Jahr geschoben wird. Die dafür vorgesehenen 450 000 Euro werden somit in diesem Jahr nicht mehr benötigt.Zum anderen sind Auszahlungen hinzugekommen, die im Januar noch nicht feststanden. Dazu zählt die Sanierung der Umkleiden und der Sanitäranlagen der Sporthalle an der Kreuzschule (plus 120 000 Euro), das nötige Geld für das Kita-Provisorium bis Herbst oder Winter (plus 50 000 Euro), die Mittel für die Ertüchtigung des Stiegenparks (plus 50 000 Euro) sowie Geld für die Erweiterungen der Offenen Ganztage in den Grundschulen in Nienborg und Heek (plus 30 000 Euro). In beiden Schulen soll jeweils ein Raum umgestaltet werden, damit diese sowohl für den Unterricht als auch für die Angebote der OGS genutzt werden können. In Nienborg betrifft das den Hausaufgabenraum.