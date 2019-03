86 Schülerinnen und Schüler haben sich an der Kreuzschule Heek für das Schuljahr 2019/20 angemeldet. Die Schule wird damit weiterhin vierzügig geführt. Das teilte die Gemeinde Heek am Freitag mit.

Die Schulleiterin Martina John ist höchst zufrieden, heißt es in der Pressemitteilung: „Wir sind sehr erfreut, dass die kommenden Fünftklässler erneut mit vier kleinen Klassen starten können. Damit ist der Grundstein für eine optimale individuelle Förderung in kleineren Lerngruppen gelegt. Besonders freuen wir uns darüber, dass das Profil ‚Bläserklasse‘ von den Eltern so gut angenommen wird. Somit gehen wir mit diesem Profil erfolgreich ins zweite Jahr.“

Bei der Bläserklasse handelt es sich um eine normale Schulklasse, in der alle Schüler für zwei Jahre ein Blasinstrument lernen. Das Instrument suchen sie sich dabei selbst aus. Zur Auswahl stehen Querflöten, Saxofone, Trompeten und Posaunen.