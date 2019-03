Nicht nur Jugendliche aus den Bauerschaften lieben das Landleben und sind Mitglieder in der KLJB , auch viele aus dem Dorf wollen dazugehören: 26 neue Mitglieder wurden jetzt in die KLJB Nienborg aufgenommen. Während einer Jugendmesse in der Kirche St. Peter und Paul wurden die Abzeichen (KLJB-Anstecknadeln) gesegnet und den neuen Mitgliedern überreicht.

Anschließend fand im Pfarrheim am Burgtor die Generalversammlung mit Wahlen statt. Der neue Vorstand gab Aktionen für 2019 bekannt. So wird die KLJB ein Osterfeuer organisieren, eine Party am 1. Mai und ein Bergfest auf dem Schützenfestplatz. Auch an der 72-Stunden-Aktion des Bistums will sich der Verein beteiligen.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erste Vorsitzende sind Jonas Leveling und Nadine Schulze Wilmert, Zweite Vorsitzende Franz Viermann und Franzis Wolters. Schriftführer sind Lukas Wolters und Alina Schepers, Kassenwarte: Sebastian Lenting und Julius Tillmann. Christan Bründermann und Johannes Woltering wurden zu den Getränkewarten gewählt, Anton Holtkamp zum Sportwart. Medienwartin ist Viktoria Borgert. Als Beisitzer fungieren Christian Schlichtmann, Lea Schulze Wilmert, Lennart Helling und Theresia Gesenhues.