Keine Staffelung bei OGS-Beiträgen

Der Rat der Gemeinde Heek hat eine Satzung zu den Elternbeiträgen für die Offenen Ganztagsschulen in Nienborg und Heek beschlossen. Vorerst sollen die Beiträge damit nicht steigen.

Ab dem 1. August kostet der OGS-Beitrag fürs erste Kind 35 Euro pro Monat, fürs zweite Kind 26 Euro, jedes weitere Kind ist beitragsfrei. Das Mittagessen kostet 45 Euro. Die Übermittagsbetreuung bis 13 Uhr kostet ab dem nächsten Schuljahr 30 Euro, ab dem zweiten Kind 15 Euro.

Die Verwaltung hatte bereits im Schulausschuss angeregt, die Beiträge anzuheben, dafür fand sich in dem Ausschuss jedoch keine Mehrheit.

Wenig später hatte sich die Gemeinde erneut mit den beiden Fördervereinen zusammengesetzt. „Diese sehen die Erhöhung ambivalent“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff . Dabei wies er darauf hin, dass in den Fördervereinen Schul- und Elternvertreter sitzen. „Die Eltern treten nicht für eine Erhöhung ein, die Schulen dagegen schon“, sagte er – insbesondere auch deshalb, weil es immer schwieriger werde, Fachpersonal zu finden.

Helga Schwarzendahl-Wilken (SPD) wies darauf hin, dass es ihr „Bauchschmerzen“ bereite, dass alle Eltern in der Gemeinde die gleichen Beiträge zahlen und diese nicht gestaffelt sind. Nur jene, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten, sind von den Beiträgen befreit. Es gebe allerdings auch eine „Grauzone“, sagte Schwarzendahl-Wilken und wies auf jene Familien hin, die zwar keine Ansprüche auf BuT-Leistungen haben, aber dennoch nur sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Zudem sei es landesweit üblich, dass die Beiträge gestaffelt würden, von 396 Kommunen in NRW gebe es nur 17, die das nicht machten.

Laut Weilinghoff ist der Aufwand bei einer Staffelung für die Verwaltung jedoch „wesentlich höher“, da unter anderem Einkommensnachweise gefordert werden müssten. Markus Jasper (CDU) wies auf die „entsprechende Bürokratie“ hin, die eine „Überwachung“ nach sich ziehe und Personalaufwand benötige. „Wir müssen ja dann wissen, wer wie viel verdient“, sagte Jasper. Schwarzendahl-Wilken hingegen sagte, dafür gebe es Formulare und man könne Stichproben machen.

Vorerst blieben die Beiträge allerdings stabil, nur Helga Schwarzendahl-Wilken (SPD) stimmte am Ende gegen die neue Satzung. Im Herbst soll das Thema aber erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats landen – „dann können wir noch einmal über die Größenordnung der Beiträge sprechen“, sagte Weilinghoff.