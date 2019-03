Gebrauchte Sportkleidung und Sportartikel wie Turnschuhe, Trainingsanzüge, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trikots, Fußballschuhe oder Fußbälle können am 6. April (Samstag) im Eichenstadion in Nienborg an den Mann oder an die Frau gebracht werden. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr bietet der Verein Rot-Weiß Nienborg im Clubraum eine Sportartikelbörse für Sportartikel jeglicher Art an.

Ob Fußball, Laufen, Schwimmen, Skifahren, Walking, Laufen oder Breitensport, die Sportartikelbörse ist für sämtliche Sportarten offen. Interessierte Verkäufer können sich ab sofort an Karin oder Thomas Lütke-Wissing, ✆ 02568 388113, wenden und sich eine Verkäufernummer geben lassen.

Die Artikel, die verkauft werden sollen, sind dann mit der Verkaufsnummer und dem Verkaufspreis zu kennzeichnen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer werden gebeten, Schuhe zusammenzubinden.

Die Sportartikel können am 5. April (Freitag) von 17 bis 18 Uhr im Clubheim im Eichenstadion abgegeben werden, bevor der Basar am 6. April um 10 Uhr startet. Die Abholung des Geldes und der nicht verkauften Artikel erfolgt am 6. April in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, ebenfalls im Clubheim.

Während der Sportartikelbörse wird gegrillt. 20 Prozent des Umsatzes werden einbehalten, teilt der Verein mit. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des Sportvereins bestimmt.